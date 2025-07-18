Свириденко: Трамп и Зеленский достигли политической договоренности о продаже украинских дронов США 18.07.2025, 20:51

Юлия Свириденко

Страны обсуждают возможность заключить «мегасоглашение».

Премьер Украины Юлия Свириденко подтвердила, что президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп достигли политической договоренности относительно инвестиций США в производство и продажу украинских БпЛА.

Об этом она заявила во время встречи с журналистами в пятницу, 18 июля, сообщает «Суспільне».

«Есть политическая договоренность. Речь идет об инвестициях в расширение производства в Украине. Сейчас уже новый министр обороны Шмыгаль будет разрабатывать это предложение с американской стороной. Дальше уже будет техническая работа», — сказала Свириденко.

Ранее президент Украины в интервью New York Post сообщил, что вместе с Трампом обсуждают возможность заключить «мегасоглашение», по которому США будут покупать украинские беспилотники, испытанные в боях, а Украина в ответ приобретет определенное количество американского оружия.

По его словам, во время последних переговоров с Трампом речь шла о соглашении, которое бы позволило обеим странам сотрудничать в сфере воздушных технологий. Украина, со своей стороны, готова поделиться опытом, полученным за три года войны с Россией.

По мнению президента Зеленского, у Украины есть множество уникальных дронов — и при этом Киев хочет приобрести эксклюзивное американское оружие.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

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