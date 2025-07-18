Усик и Дюбуа дали последние комментарии перед боем
- 18.07.2025, 21:01
Боксеры проведут реванш уже завтра.
Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) дали последние комментарии перед предстоящим боем.
«Для меня это большая возможность снова стать абсолютом. Для моего народа и моей страны. Спасибо Иисусу Христу и Деве Марии. Увидимся завтра. Слава Украине!», – сказал Усик.
«Я полностью сосредоточен, я настроен, не могу дождаться. Я собираюсь победить Усика любой ценой», - сообщил Дюбуа.
Реванш боксеров состоится на легендарной арене «Уэмбли» в Лондоне 19 июля. Победитель получит все титулы супертяжелого дивизиона, что удавалось сделать Усику уже дважды — в тяжелой и супертяжелой весовых категориях.
Напомним, впервые боксеры встретились на ринге летом 2023 года. Тогда Усик упал после удара ниже пояса, после чего поднялся и сумел нокаутировать Дюбуа в девятом раунде.