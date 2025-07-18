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Премьер Индии готовится впервые за последние семь лет посетить Британию

  • 18.07.2025, 21:04
Премьер Индии готовится впервые за последние семь лет посетить Британию

Какова цель визита.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, вероятно, посетит Великобританию на следующей неделе, чтобы подписать торговое соглашение, сообщает Politico.

Поездка Моди может стать первым визитом премьер-министра Индии в Британию с 2018 года, и знаменует собой кульминацию трехлетних торговых переговоров.

Соглашение, как ожидается, расширит торговые отношения между двумя странами на 42,6 миллиарда фунтов стерлингов (около $54 млрд), став крупнейшим подобным соглашением для Британии после Brexit и первым соглашением Индии с европейской экономикой, пишет Bloomberg. Ранее премьер Британии Кир Стармер планировал поездку в Индию для подписания соглашения.

Перед тем, как соглашение вступит в силу, оно должно пройти процедуру рассмотрения в парламенте Великобритании и Кабинете министров Индии.

Индия и Великобритания договорились о знаковом торговом соглашении в мае, снизив тарифы на косметику, транспортные средства, алкогольные напитки и другие товары, поскольку обе стороны стремятся минимизировать потенциальный ущерб от протекционистской политики президента США Дональда Трампа.

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