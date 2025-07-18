Ирландец, который тестировал белорусские столовые, уехал из Беларуси 3 18.07.2025, 21:15

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Найл Доэрти прожил в нашей стране 10 лет.

Блогер из Ирландии Найл Доэрти десять лет прожил в Минске. Под ником Irish Partizan он публиковал обзоры на разные белорусские столовые.

Недавно Доэрти уехал из нашей страны.

По словам Найла, свое первое видео о Беларуси он выложил еще в 2019 году. И оно было посвящено празднованию Дня Победы в Гомеле.

«Я использовал свой канал, чтобы вести видеоблог и документировать повседневную жизнь в Беларуси — жизнь ирландца, который живет и работает в Беларуси, в Минске. Со временем я стал кем-то вроде Mr. Minsk. Многие обращались ко мне и говорили, что нашли во мне большой источник вдохновения, — рассказывает Доэрти и замечает: — Но, как говорится, все путешествия в конце концов должны когда-нибудь закончиться».

По его словам, серьезные изменения начались еще в конце прошлого года. На Рождество его канал потерял возможность монетизироваться из-за санкций Google против Беларуси, что означало потерю дохода с YouTube. Но это, по словам блогера, не стало началом проблем.

Найл говорит, что раньше подписчики жаловались на технические сбои — их автоматически отписывали от канала, а комментарии не отображались.

«Каждый раз, когда я выкладывал новое видео, я терял в среднем от 20 до 25 подписчиков — с каждым видео. И это ужасно расстраивало», — жалуется Доэрти.

Кроме проблем с YouTube, в личной жизни Найла тоже произошли изменения. В середине марта он был уволен из ИТ-компании, в которой работал. После этого блогер принял предложение работы в новой стране.

Найл пока не называет страну, куда переезжает, однако говорит, что это не Россия, которую он несколько раз упоминал на своем канале.

«Да, я покидаю Беларусь. Десять лет жизни. Да, это немного грустно. Но пришло время идти дальше. Начинается новая глава — полная надежд и открытий».

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