ВСУ уничтожили северокорейскую РСЗО «Type-75» на Купянском направлении 18.07.2025, 21:26

Видео.

Экипажи 429 полка «Ахиллес» к северу от Купянска уничтожили РСЗО «Type-75» производства КНДР.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения.

Оригинальные 107-мм 12-ствольные реактивные системы производились в КНР и имели название «Type-63». Северная Корея локализовала эту прицепную реактивную установку и начала собственное производство по лицензии под названием «Type-75». Ее устанавливают на различный транспорт — как на колесный, так и на гусеничный.

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