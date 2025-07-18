ВСУ уничтожили северокорейскую РСЗО «Type-75» на Купянском направлении
- 18.07.2025, 21:26
Видео.
Экипажи 429 полка «Ахиллес» к северу от Купянска уничтожили РСЗО «Type-75» производства КНДР.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения.
Оригинальные 107-мм 12-ствольные реактивные системы производились в КНР и имели название «Type-63». Северная Корея локализовала эту прицепную реактивную установку и начала собственное производство по лицензии под названием «Type-75». Ее устанавливают на различный транспорт — как на колесный, так и на гусеничный.