Пляжная сборная Беларуси забила Турции 12 голов в Евролиге 1 18.07.2025, 22:02

Белорусы провели первый матч после серебра ЧМ-2025.

Самая успешная игровая команда страны стартовала на первом этапе Евролиги, который проходит в солнечном Батуми (Грузия).

Первым соперником футболистов Николаса Альварадо была сборная Турции. Ее к грандам пляжной игры номер один не отнесешь. Тем не менее белорусы не допустили недооценки. Они разгромили противника с перевесом аж в 11 голов.

Турция – Беларусь – 1:12

Голы: 0:1 — Чайковский (2); 0:2 — Петровский (2); 0:3 — Бриштель (3); 0:4 — Бокач (8); 0:5 — Бриштель (11); 0:6 — Рябко (13); 0:7 — Петровский (17); 0:8 — Бриштель (23); 0:9 — Константинов (24); 1:9 — Угур (29); 1:10 — Дрозд (30); 1:11 — Гапон (32); 1:12 — Рябко (36).

Героем встречи предсказуемо стал многолетний лидер коллектива Игорь Бриштель. Он оформил хет-трик. При этом первый из мячей, забитых форвардом, стал у него в общей сложности 200-м за сборную.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com