Российский пропагандист Кеосаян до сих пор находится в коме
- 18.07.2025, 22:06
Симоньян рассказала об отсутствии улучшений в состоянии мужа.
Улучшения в состоянии российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна, который находится в коме, нет, сообщила его жена главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.
«Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать», — написала Симоньян в ответ на просьбу подписчицы рассказать о состоянии Кеосаяна.
В начале января Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Тогда Симоньян рассказала, что у него «давным-давно очень больное сердце». В апреле Симоньян сообщила, что Кеосаян реагирует на слова и действия. По ее словам, пропагандист моргает в ответ на звуковые стимулы, а также открывает рот, протягивает руки и сгибает пальцы на ногах.
Симоньян и Кеосаян в браке с марта 2022 года. У них трое детей.
Кеосаяну 59 лет, он известен как режиссер, сценарист и путинский пропагандист, а также актер. Он снял фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Крымский мост», а также работал пропагандистом, в частности в передачах «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Международная пилорама».