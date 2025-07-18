закрыть
18 июля 2025, пятница, 22:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский пропагандист Кеосаян до сих пор находится в коме

  • 18.07.2025, 22:06
Российский пропагандист Кеосаян до сих пор находится в коме

Симоньян рассказала об отсутствии улучшений в состоянии мужа.

Улучшения в состоянии российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна, который находится в коме, нет, сообщила его жена главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

«Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать», — написала Симоньян в ответ на просьбу подписчицы рассказать о состоянии Кеосаяна.

В начале января Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Тогда Симоньян рассказала, что у него «давным-давно очень больное сердце». В апреле Симоньян сообщила, что Кеосаян реагирует на слова и действия. По ее словам, пропагандист моргает в ответ на звуковые стимулы, а также открывает рот, протягивает руки и сгибает пальцы на ногах.

Симоньян и Кеосаян в браке с марта 2022 года. У них трое детей.

Кеосаяну 59 лет, он известен как режиссер, сценарист и путинский пропагандист, а также актер. Он снял фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Крымский мост», а также работал пропагандистом, в частности в передачах «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Международная пилорама».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль