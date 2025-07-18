В ChatGPT добавились функции агента-помощника 18.07.2025, 22:32

Он теперь может сделать вам презентацию на работу или заказать билеты в кино.

Компания OpenAI добавила агентские функции в ChatGPT. Теперь владельцы платных подписок Pro, Plus и Team могут создавать себе персональных помощников, которые способны работать автономно от владельца. Личный агент умеет выполнять сложные многоэтапные задачи, такие как самостоятельно создать презентацию на работу или приобрести билеты в кино.

В Европейской экономической зоне услуга недоступна из-за регуляторных ограничений. Функцию ChatGPT Agent откроют для жителей ЕС после того, как OpenAI согласует услугу с локальным законодательством, сообщает Le Monde. В Украине этот агентский искусственный интеллект (ИИ) тоже пока недоступен даже для владельцев платных подписок.

Команда разработчиков опубликовала на своем YouTube-канале видео с пошаговым использованием сервиса.

Агенту можно предоставить доступ к почте или календарю. Тогда помощник сможет самостоятельно считывать письма и делать из них короткие информационные справки. Или готовить черновики ответов или вносить события из приглашений в календарь.

В то же время, OpenAI признает, что риски кибератак будут выше, если подключить агенту доступ к почте и остальным личным сервисам, пишет Le Monde. Именно поэтому разработчики установили ограничения, которые не позволяют алгоритму самостоятельно оперировать, например, банковскими счетами.

Теханалитики Le Monde отмечают, что разработчики все же преувеличивают эффективность ChatGPT Agent. Несмотря на то, что сервис работает лучше, чем агент-прототип Operator от OpenAI, все же технология делает ошибки и пока не может полноценно выполнять роль самостоятельного помощника.

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