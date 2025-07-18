Суперкомпьютер Nexus будет проводить вычисления быстрее, чем все 8 млрд людей вместе взятых 18.07.2025, 23:31

Он разработан специально для поддержки исследований с использованием ИИ.

В США появится один из самых мощных в мире суперкомпьютеров — Nexus, разработанный специально для поддержки исследований с использованием искусственного интеллекта.

Проект реализует Технологический институт Джорджии совместно с другими партнерами при поддержке Национального научного фонда, который выделил 20 миллионов долларов на его создание. Ввод в эксплуатацию ожидается весной 2026 года.

Nexus будет обеспечивать производительность более 400 квадриллионов операций в секунду — это больше, чем могут выполнить 8 миллиардов людей вместе. Его объем оперативной памяти составит 330 терабайт, а флеш-хранилище — 10 петабайт, что эквивалентно 10 миллиардам пачек бумаги. Если бы эти пачки сложить в одну колонну, она протянулась бы на 500 тысяч километров — до Луны и обратно на треть пути.

Система создана с акцентом на доступность: к ней смогут подключиться исследователи со всего США через конкурсную процедуру NSF. Nexus будет иметь удобные интерфейсы, которые позволят работать с передовыми инструментами ИИ даже тем ученым, которые не имеют глубоких технических знаний.

Уникальность Nexus заключается в сочетании сверхмощных вычислительных возможностей с поддержкой постоянных научных сервисов. Это позволит значительно сократить время от гипотезы до открытия. Суперкомпьютер пригодится в сфере разработки лекарств, чистой энергетики, моделирования климата и робототехники.

Инициаторы проекта подчеркивают, что Nexus будет способствовать «демократизации науки» — мощные ресурсы станут доступными не только большим лабораториям, но и меньшим университетам. Он также будет работать в связке с суперкомпьютерными центрами в Иллинойсе, объединенными новой высокоскоростной сетью.

По словам исследователей, Nexus — не просто очередной технический прорыв, а настоящий двигатель научной революции.

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