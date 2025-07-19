Придворный певец Солодуха перенес операцию и ходит в специальном корсете
- 19.07.2025, 1:07
Фотофакт.
В инстаграм-аккаунте певца Александра Солодухи 17 июля появилось его фото из больницы. Артист рассказал, что перенес операцию.
«Третий день после операции. Полет нормальный! Спасибо большое Всем Беларуским врачам и отдельно Евгению Ричардовичу!!!» — написал артист (орфография сохранена).
На снимке Солодуха со специальными бандажами на обеих ногах — на правой еще и гипс. Шея его в специальном корсете, на левом предплечье — повязка. Стоял артист в специальном медицинском поясе с «подтяжками».
Что случилось и какие травмы получил Солодуха — не уточняется.
Упомянутый им Евгений Ричардович — это, видимо, кандидат медицинских наук и доцент Евгений Михнович. Это травматолог-ортопед с 37-летним стажем, который работает в 6-й больнице Минска. Он более 25 лет занимается реконструктивными операциями при травмах и ортопедических деформациях стопы.