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Придворный певец Солодуха перенес операцию и ходит в специальном корсете

  • 19.07.2025, 1:07
Придворный певец Солодуха перенес операцию и ходит в специальном корсете

Фотофакт.

В инстаграм-аккаунте певца Александра Солодухи 17 июля появилось его фото из больницы. Артист рассказал, что перенес операцию.

«Третий день после операции. Полет нормальный! Спасибо большое Всем Беларуским врачам и отдельно Евгению Ричардовичу!!!» — написал артист (орфография сохранена).

На снимке Солодуха со специальными бандажами на обеих ногах — на правой еще и гипс. Шея его в специальном корсете, на левом предплечье — повязка. Стоял артист в специальном медицинском поясе с «подтяжками».

Что случилось и какие травмы получил Солодуха — не уточняется.

Упомянутый им Евгений Ричардович — это, видимо, кандидат медицинских наук и доцент Евгений Михнович. Это травматолог-ортопед с 37-летним стажем, который работает в 6-й больнице Минска. Он более 25 лет занимается реконструктивными операциями при травмах и ортопедических деформациях стопы.

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