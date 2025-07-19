РФ массированно ударила дронами по Одессе: вспыхнула многоэтажка4
- 19.07.2025, 8:26
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Есть жертва и пострадавшие.
В ночь на субботу, 19 июля, российские войска устроили массированную дроновую атаку на Одессу. Враг бил по гражданской инфраструктуре, вспыхнула жилая многоэтажка. Известно об одном погибшем человеке и по меньшей мере трех пострадавших, пишет OBOZ.UA.
Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и мэр города Геннадий Терехов. Последний отметил, что людей в многоэтажке спасали из огненной ловушки.
«Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, многоквартирных жилых домов. Все уполномоченные службы начали работу над ликвидацией последствий атаки», – отметили в ОВА.
Одессу атаковали более 20 БПЛА, которые заходили на город с разных сторон.
РФ массированно ударила дронами по Одессе: вспыхнула многоэтажка, есть жертва и пострадавшие.
Труханов сообщил, что в помещении детского сада, расположенного рядом с местом ликвидации последствий атаки, жителям поврежденных домов предоставляют временный приют.
«Экстренные службы, районная администрация и волонтеры Красного Креста продолжают работать. Развернут оперативный штаб», – написал он.