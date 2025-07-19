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РФ массированно ударила дронами по Одессе: вспыхнула многоэтажка

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  • 19.07.2025, 8:26
  • 1,912
РФ массированно ударила дронами по Одессе: вспыхнула многоэтажка

Есть жертва и пострадавшие.

В ночь на субботу, 19 июля, российские войска устроили массированную дроновую атаку на Одессу. Враг бил по гражданской инфраструктуре, вспыхнула жилая многоэтажка. Известно об одном погибшем человеке и по меньшей мере трех пострадавших, пишет OBOZ.UA.

Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и мэр города Геннадий Терехов. Последний отметил, что людей в многоэтажке спасали из огненной ловушки.

«Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, многоквартирных жилых домов. Все уполномоченные службы начали работу над ликвидацией последствий атаки», – отметили в ОВА.

Одессу атаковали более 20 БПЛА, которые заходили на город с разных сторон.

РФ массированно ударила дронами по Одессе: вспыхнула многоэтажка, есть жертва и пострадавшие.

Труханов сообщил, что в помещении детского сада, расположенного рядом с местом ликвидации последствий атаки, жителям поврежденных домов предоставляют временный приют.

«Экстренные службы, районная администрация и волонтеры Красного Креста продолжают работать. Развернут оперативный штаб», – написал он.

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