«Голос слышен даже через закрытые окна» 4 19.07.2025, 8:34

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иллюстративное фото

Минчане не могут спать из-за экзотических «соседей».

Жители одного из домов на улице Некрасова в Минске столкнулись с неожиданной проблемой: их начали беспокоить крики павлинов, которых завели на участке в частном секторе поблизости. Подробности рассказывает «Смартпресс».

По словам местной жительницы Марии, птицы особенно активны по утрам в выходные дни — около пяти часов, причем их голос слышен даже через закрытые окна.

Мария подчеркивает: не только она и ее семья потеряли сон из-за необычного соседства. В домовом чате с тем, что проблема есть, согласились и некоторые другие жильцы.

— У жильцов дома два вопроса: насколько законно содержание таких животных в черте города и если законно, то можем ли мы как-то повлиять на владельцев павлинов и убедить их отказаться от птиц, — говорит девушка.

Когда журналисты приехали на место происшествия, птицы вели себя спокойно. Хозяйка павлинов призналась: она подозревала, что ее питомцы могут шуметь, когда никого нет дома, но пока никто на это не жаловался.

— Мы вынуждены уезжать из города по выходным, на это время оставляем открытой дверь из птичника в вольер, и когда павлины в нем, они могут кричать, особенно сейчас, когда у них брачный период, — объяснила женщина.

Минчанка пообещала впредь просить соседку выпускать павлинов только днем и убирать обратно до вечера, чтобы не мешать окружающим.

Что говорит закон?

В итоге конфликт разрешился за считаные минуты. Соседи познакомились, пришли к взаимопониманию и даже обменялись номерами телефонов. А Мария предложила свою помощь: она сама готова выпускать и загонять пернатых, когда хозяев нет дома. Но не всегда людям удается договориться друг с другом. Могут ли в этом случае те, кто терпит неудобства от живности соседей, добиться покоя?

На этот вопрос ответила адвокат Минской городской коллегии адвокатов Кристина Асрян.

— В Беларуси правила содержания животных в домашних условиях регулируются рядом нормативных документов, — объясняет адвокат. — Министерством природных ресурсов установлен перечень видов диких животных, запрещенных к содержанию и (или) разведению в неволе в квартирах многоквартирных и блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домах и на придомовых территориях, в садоводческих товариществах, дачных кооперативах. В этом списке павлинов нет, из чего следует, что их содержание на придомовой территории одноквартирного дома допустимо.

Но при этом, подчеркивает собеседница, важно соблюдать требования других нормативных актов. Правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений установлено требование в период с 23 до 7 часов не совершать действия, создающие вибрацию и шум (в том числе посредством содержания домашних животных и других действий). Указанное требование распространяется на жильцов как одноквартирных домов (в обиходе — «частных домов»), так и многоквартирных.

За его нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа по ч. 1 и ч. 2 ст. 22.12 Кодекса об административных правонарушениях. Протоколы об административных правонарушениях по этой статье вправе составлять должностные лица органов внутренних дел, поэтому, если животные шумят и мешают ночью либо ранним утром, можно обратиться в милицию.

— Правилами благоустройства и содержания города Минска установлена обязанность собственника одноквартирного жилого дома обеспечить строительство и содержание вольеров для животных и ограждения придомовой территории высотой не менее 1,7 метра в случае выгула животных, — добавляет Кристина Асрян. — За нарушение этих правил также предусмотрен штраф. Столкнувшись с несоблюдением правил благоустройства и содержания Минска, человек вправе обратиться в органы внутренних дел или администрацию района с соответствующим заявлением.

Не стоит забывать и о Законе «Об ответственном обращении с животными», действие которого распространяется на животных-компаньонов. К ним можно отнести и павлинов, если предположить, что владельцы завели птиц для удовлетворения своих эстетических потребностей. Закон обязывает хозяев обращаться с животным, не нарушая права и законные интересы других физических и юридических лиц.

Кого нельзя содержать дома?

Адвокат уточнила, что в перечне видов, запрещенных к содержанию и (или) разведению в неволе, относятся фламинго, пингвины, африканские и австралийские страусы и ряд других птиц.

Кроме того, документ исключает возможность содержания в домашних условиях в Беларуси львов, тигров, шимпанзе, жирафов, медведей, морских черепах, кобр и многих других представителей животного мира.

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