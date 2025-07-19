«Огненный шар упал»: паника охватила Подмосковье 1 19.07.2025, 8:42

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Местные жители рассказали об атаке дронов.

Жители подмосковного города Дмитрова увидели и услышали звуки беспилотника, летящего в стороны столицы страны-агрессора. После этого они услышали взрывы, пишет OBOZ.UA.

В сети жители Дмитрова сообщают о пожаре на месте взрыва. Также люди рассказывают, что нашли обломки, вероятно, украинского дрона.

Временные ограничения введены в московском аэропорту Домодедово, сообщает Росавиация. Хотя причина не сообщается, чаще всего ею становится именно угроза беспилотников.

«Что-то похожее на беспилотник с громким звуком кружило. Потом он улетел и стало так громко. Был взрыв, будто огненный шар упал. А потом был звук, как от истребителя, он не прекращался еще какое-то время», — рассказывают люди.

Аналогичные сообщения об «огненном шаре» и взрыве пришли от жителей села Зверково. Они рассказали, что перед этим что-то летали над домами. Такие звуки (по их словам «по крыше шандарахнуло») также сопровождались пожаром.

Видели и слышали взрывы и в соседнем Зеленограде, причем здесь рассказывали аж о серии взрывов. Мэр Москвы отдельно сообщил о работе ПВО в этом городе.

Он добавил, что «на месте нахождения обломков работают специалисты экстренных служб».

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