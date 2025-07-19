WSJ: Администрация Трампа поставила Германию на 1-е место в очереди на получение Patriot 19.07.2025, 8:50

Ради помощи Украине.

Германия получит очередные американские системы ПВО после заявления Трампа о том, что союзники оплатят дополнительное вооружение для Украины.

Администрация президента США Дональда Трампа переместила Германию вперед Швейцарии в очереди на получение следующих систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

Отмечается, что это потенциально позволит Берлину отправить две имеющиеся системы Patriot в Украину.

Правительство Швейцарии заявило, что США «решили пересмотреть приоритеты в поставках наземных систем противовоздушной обороны Patriot», чтобы усилить поддержку Украины. Ранее Швейцария купила пять систем Patriot и ожидалось, что страна получит их в период с 2026 по 2028 год, но сейчас сроки поставок в неясны.

Издание пишет, что это первый известный случай, когда администрация содействует ускорению поставок оружия в Украину, с тех пор как Трамп в этом месяце начал говорить, что согласен на новые поставки вооружений Киеву.

Reuters пишет, что официального подтверждения этого решения на данный момент нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com