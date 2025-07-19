WSJ: Администрация Трампа поставила Германию на 1-е место в очереди на получение Patriot
- 19.07.2025, 8:50
Ради помощи Украине.
Германия получит очередные американские системы ПВО после заявления Трампа о том, что союзники оплатят дополнительное вооружение для Украины.
Администрация президента США Дональда Трампа переместила Германию вперед Швейцарии в очереди на получение следующих систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.
Отмечается, что это потенциально позволит Берлину отправить две имеющиеся системы Patriot в Украину.
Правительство Швейцарии заявило, что США «решили пересмотреть приоритеты в поставках наземных систем противовоздушной обороны Patriot», чтобы усилить поддержку Украины. Ранее Швейцария купила пять систем Patriot и ожидалось, что страна получит их в период с 2026 по 2028 год, но сейчас сроки поставок в неясны.
Издание пишет, что это первый известный случай, когда администрация содействует ускорению поставок оружия в Украину, с тех пор как Трамп в этом месяце начал говорить, что согласен на новые поставки вооружений Киеву.
Reuters пишет, что официального подтверждения этого решения на данный момент нет.