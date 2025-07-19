Правильное время для завтрака может продлить жизнь на 20 лет 5 19.07.2025, 8:57

4,872

Врач рассказала, во сколько должен происходить первый прием пищи.

В издании Express рассказали, что существует определенный режим питания, который помогает значительно снизить риск серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет II типа и болезни сердца.

Во время своего выступления в эфире ITV в передаче «This Morning» нейробиолог, автор книги «F-Bomb Longevity Made Easy» Джулия Джонс поделилась, что завтракать нужно после 11 часов утра. Такая простая привычка поможет продлить жизнь на 20 лет.

По словам Джулии, нашей системе нужен отдых и его можно ей подарить, если оставить 16 часов (включая время, когда вы спите ночью) на голод, а затем есть в течение оставшихся восьми часов.

Многие исследования показывают, что мы просто едим слишком часто. Поэтому пищеварительная система организма нуждается в отдыхе, который позволит клеткам, органам и важным процессам приступить к работе, словно перегружая их.

Режим питания, описанный врачом, также известен как интервальное голодание. Хотя к этой диете существует немало разных подходов, именно рацион 16:8 (где 16 часов человек голодает, а 8 ест) является самым популярным.

В клинике Mayo Clinic объяснили, что в течение этих восьми часов вы можете питаться нормально, не отказывая себе в какой-либо пище. Также вы можете решить, начинать ли свой день с завтрака в 11 часов утра или сразу переходить к легкому обеду.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com