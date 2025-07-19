Удар в спину Путина с востока

Удар в спину Путина с востока1
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 19.07.2025, 9:14
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Учите монгольский.
Страны НАТО на Россию не нападали, не нападают, нападать не собираются. Как вывернуться пропагандисткам из такой неприятности?
Выскочила Захарова: «Это же именно члены НАТО в своем предыдущем состоянии, положении, своей предыдущей формации нападали на нашу страну».
Как же так, Захарова? Почему проглядела удар с Востока, не начала с Монголии «предыдущего состояния, предыдущей формации»? Столетия страдали. Вдруг вернется ужасная Монголия?
Представляете картину. Июль, жара. Путин едет в Улан-Батор за «ярлыком на княжение», болтаясь в седле, рядом на осле трусит Лавров, пыля ногами. Потный Медведев, облизываясь, тащит поклажу, в которой что-то булькает. Везут монгольским ханам дорогие подарки в обозе, там же и танцовщица Захарова, будет развлекать хозяев вихлянием.
Не оборачивайтесь задом к Востоку, Захарова. Там в веках живет угроза. Учите монгольский.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»