закрыть
19 июля 2025, суббота, 10:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Удар в спину Путина с востока

1
  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 19.07.2025, 9:14
  • 5,936
Удар в спину Путина с востока

Учите монгольский.

Страны НАТО на Россию не нападали, не нападают, нападать не собираются. Как вывернуться пропагандисткам из такой неприятности?

Выскочила Захарова: «Это же именно члены НАТО в своем предыдущем состоянии, положении, своей предыдущей формации нападали на нашу страну».

Как же так, Захарова? Почему проглядела удар с Востока, не начала с Монголии «предыдущего состояния, предыдущей формации»? Столетия страдали. Вдруг вернется ужасная Монголия?

Представляете картину. Июль, жара. Путин едет в Улан-Батор за «ярлыком на княжение», болтаясь в седле, рядом на осле трусит Лавров, пыля ногами. Потный Медведев, облизываясь, тащит поклажу, в которой что-то булькает. Везут монгольским ханам дорогие подарки в обозе, там же и танцовщица Захарова, будет развлекать хозяев вихлянием.

Не оборачивайтесь задом к Востоку, Захарова. Там в веках живет угроза. Учите монгольский.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль