Белорусов предупредили о «суперячейковых грозах» в выходные 19.07.2025, 9:21

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Когда наступит «нормальное лето»?

В предстоящие выходные, 19 и 20 июля, погоду в Беларуси, вероятнее всего, будет определять малоподвижный циклон, который принесет с собой дожди, грозы и сильные ливни. Улучшение погоды и по-настоящему летние температуры можно ожидать не раньше следующей недели, пишет Telegraf.news.

По информации погодного Telegram-канала «Метеовайб», в субботу на территорию Беларуси выйдет «активный южный циклон». Его автор предупредил о высокой вероятности гроз, сильных ливней и града. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Также возможны «суперячейковые грозы».

Суперячейковая гроза — это особенно мощное и долгоживущее грозовое облако с постоянным вращением внутри, способное вызывать сильные ливни, крупный град, шквалистый ветер и даже торнадо.

Автор Telegram-канала @nadvorie, в свою очередь, заявил, что особого улучшения погоды в выходные ждать не стоит.

Но на следующей неделе, по его прогнозу, в стране наступит «нормальное лето» с температурой от +22°С до +24°С, а в отдельные дни на юге потеплеет до +28..+32°С.

Что прогнозирует Белгидромет?

В государственной гидрометеослужбе предположили, что в субботу, 19 июля, на большей части территории страны пройдут дожди и прогремят грозы. В дневные часы при грозах местами ожидаются сильные ливни, возможен град. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха днем составит от +21°С до +27°С. В Минске также ожидается гроза.

В воскресенье, 20 июля, влияние циклона должно сохраниться. Синоптики прогнозируют дожди на большей части страны, местами сильные. Также в отдельных районах возможны грозы и град. Днем воздух прогреется до +18..+25°С.

В понедельник, 21 июля, дожди ожидаются преимущественно кратковременные, а днем в отдельных районах снова прогремят грозы. Температурный фон будет контрастным: от +19°С по северо-востоку до +29°С по юго-западу страны.

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