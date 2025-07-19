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Палата представителей США одобрила продление военной помощи Украине

  • 19.07.2025, 9:57
Палата представителей США одобрила продление военной помощи Украине

За такое решение проголосовало подавляющее большинство конгрессменов.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за продолжение военной помощи Украине.

За это решение отдали свой голос «за» подавляющее большинство конгрессменов - 353 против 76. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Дон Бейкон в соцсети Х.

«Сегодня утром Палата представителей подавляющим большинством голосов «за» поддержала продолжение предоставления военной поддержки Украине, проголосовав 353 против 76», - написал он.

Двухпартийная поддержка позволит продвинуть законопроект о помощи Украине HR4016 в Сенат. В Сенате этот законопроект могут изменить, принять без изменений или отклонить.

В случае принятия документа Сенатом, далее его направят на подпись президенту США.

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