Палата представителей США одобрила продление военной помощи Украине 19.07.2025, 9:57

За такое решение проголосовало подавляющее большинство конгрессменов.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за продолжение военной помощи Украине.

За это решение отдали свой голос «за» подавляющее большинство конгрессменов - 353 против 76. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Дон Бейкон в соцсети Х.

«Сегодня утром Палата представителей подавляющим большинством голосов «за» поддержала продолжение предоставления военной поддержки Украине, проголосовав 353 против 76», - написал он.

Двухпартийная поддержка позволит продвинуть законопроект о помощи Украине HR4016 в Сенат. В Сенате этот законопроект могут изменить, принять без изменений или отклонить.

В случае принятия документа Сенатом, далее его направят на подпись президенту США.

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