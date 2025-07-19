Палата представителей США одобрила продление военной помощи Украине
- 19.07.2025, 9:57
За такое решение проголосовало подавляющее большинство конгрессменов.
Палата представителей Конгресса США проголосовала за продолжение военной помощи Украине.
За это решение отдали свой голос «за» подавляющее большинство конгрессменов - 353 против 76. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Дон Бейкон в соцсети Х.
«Сегодня утром Палата представителей подавляющим большинством голосов «за» поддержала продолжение предоставления военной поддержки Украине, проголосовав 353 против 76», - написал он.
Двухпартийная поддержка позволит продвинуть законопроект о помощи Украине HR4016 в Сенат. В Сенате этот законопроект могут изменить, принять без изменений или отклонить.
В случае принятия документа Сенатом, далее его направят на подпись президенту США.