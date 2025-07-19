«Спасалась от урагана, а встретила любовь» 19.07.2025, 10:07

История необычного знакомства на Цнянке.

В тот жаркий день лета 2024-го на минской Цнянке бушевал ураган: мощнейший ветер гнул деревья и поднимал в воздух буквально все — от сапбордов и спасательных кругов до личных вещей. Отдыхавшие на пляже прятались где могли, и в те страшные минуты никто точно не думал о романтике. В суматохе минчанка Елена вместе с подругой оказалась в тесной беседке — и случайно познакомилась с парнем, с которым вскоре начала встречаться. Журналист Onlíner пообщался с ребятами и записал историю неожиданного знакомства.

«Это был апокалипсис!»

С Еленой и Дмитрием мы встречаемся на пляже у спасательной станции на Цнянке. Это сейчас ребята мило улыбаются, держа друга за руку, а в день знакомства было точно не до веселья.

— Это была суббота, 13 июля. Синоптики предупреждали, что будет сильная жара. Термометр в тот день действительно показывал 35 градусов, если не больше, — вспоминает Елена. — Сидеть в такую жару дома просто невозможно, и мы думали над тем, куда сходить. А мне как раз нужно было съездить по делам в Зеленый Луг, поэтому решили отдохнуть на Цнянке. Сначала мы были на другом пляже, но по стечению обстоятельств перешли вот сюда и загорали прямо у точки с арендой сапбордов. Людей вокруг было очень много.

Елена вспоминает, что все произошло внезапно. Над водохранилищем начали сгущаться темные тучи, резко налетел ветер. Вот видео о том, как это было:

— Поначалу было нестрашно, но вскоре начался какой-то апокалипсис: над головами полетели сапборды, надувные круги и матрасы. Все побежали кто куда. Мы, схватив вещи, спрятались за летним кафе. Рядом стояла маленькая девочка. Она сильно плакала и кричала: «Мама, мы что, все умрем?» И мы все вместе ее успокаивали. Когда ветер начал успокаиваться, мы подумали, что стихия уходит, и побежали в лесополосу напротив — к выходу. Но тут на нас обрушилась вторая волна урагана. Пошел ливень, стали сверкать молнии, неподалеку начали падать деревья. В тот момент мы уже не знали, что делать. Выбора не было: либо в воду бежать, либо оставаться в лесу. Выйдя на дорожку, увидели набитую людьми беседку.

Мест там уже не было, но нам начали кричать: «Девчонки, давайте к нам!»

«Я, если честно, не из пугливых»

В ту субботу Дмитрий с коллегами отмечал на Цнянке день рождения товарища. Все шло хорошо, компания развлекалась как могла: жарили мясо, пели песни, играли в бадминтон и волейбол. Начавшийся дождь их не смутил, и даже поднявшийся ветер восприняли без паники: не ожидали, что последствия могут оказаться серьезными.

— Находясь в беседке, мы не чувствовали никакой угрозы и веселились. Я, если честно, не из пугливых, воспринял происходящее как новый опыт. Но когда начали валиться деревья, а некоторые из присутствующих не на шутку испугались, конечно же, чувство эмпатии с моей стороны проявилось. Рационально я понимал, что угроза действительно существует, — вспоминает Дмитрий. — Позже я говорил Ленке, что в таких случаях бежать в лес не стоит: там деревья падают — это опасно. К сожалению, тогда неподалеку погибла девушка: на нее упало дерево. Лену и Веронику позвал мой коллега. Девушек укрыли теплыми вещами.

В беседке подружки познакомились с компанией и после того, как закончила буйствовать стихия, решили еще ненадолго задержаться и пообщаться.

— Мы все время сидели с Дмитрием рядом. Мне кажется, мы сразу понравились друг другу. Кроме того, у него есть коллега, которая со временем намекнула Диме: «Темненькая девушка в тебе заинтересовалась — с ней нужно пообщаться», — улыбается Елена.

«У нас в планах серьезных отношений не было»

В конце вечера Дмитрий подвез двух подруг домой и обменялся с Еленой номерами телефона. Уже на следующий день он написал новой знакомой и поинтересовался, как она себя чувствует. После этого они начали общаться ежедневно.

— Мы переписывались в мессенджере, а потом начали созваниваться — по часу, а то и по два — просто болтали по телефону. На следующей неделе решили встретиться и сходить в кино. Когда мы познакомились, я была в купальнике, с мокрыми волосами — черт-те какая, одним словом! А когда принарядилась, он меня даже не узнал, — смеется девушка. — У нас в планах серьезных отношений не было: у обоих за плечами тяжелые расставания, есть дети. Нам хотелось просто отвлечься, и я, если честно, даже не верила в отношения. Все-таки нам уже далеко не 25, и встретить своего человека в нашем возрасте не так-то просто.

— И как тогда решились на отношения? — уточняем.

— А мы постепенно начали понимать, что нам интересно друг с другом и общение хочется продолжить. В какой-то момент Дима приехал ко мне в гости и остался. Потом еще раз и еще. Зачастил так, что через полтора месяца после знакомства мы начали жить вместе. Хотя никто таких идей не предлагал, все получилось само собой.

Чем он мне понравился? С ним спокойно и надежно. До этого у меня были отношения, в которых я пребывала в постоянном напряжении. Они были токсичными, созависимыми. Я тяжело из них выходила. С Димой ничего не нужно придумывать. Он, если нужно, в любой момент помогает решить мои проблемы. И просить его о чем-то особо не нужно, сам все понимает.

— А меня Лена привлекла тем, что была полной противоположностью женщины из моих прошлых отношений, — продолжает Дмитрий. — Мы больше года вместе, но за это время у нас не было ни одного конфликта. Все всегда решается мирно и без криков. Мы всегда находим компромисс.

«Выращиваем на балконе помидоры и вместе путешествуем»

Елена рассказывает, что с Дмитрием у них много общих интересов. Пара часто ходит в кино, на концерты, вместе ездят на рыбалку, выращивают помидоры (идея, как говорит Елена, возникла спонтанно, у пары уже есть пророщенные лимоны и мандарины), воспитывают кота и путешествуют. За последний год они успели побывать в Турции и Карелии.

— Скажем так, мы счастливы настолько, насколько нужно, чтобы быть успешными и здоровыми в отношениях, — считает Дмитрий. — Собираемся ли мы расписаться? Такие мысли есть, и ничто этому не мешает — возможно, это случится. Но в наших отношениях все происходило как-то естественно. Думаю, и этот момент должен наступить так же — без давления, сам собой.

После прогулки мы вернулись к пляжу, где встретились. Елена называет это место судьбоносным, ведь в тот день все могло сложиться по-другому. И как бы странно это ни прозвучало, именно ураган помог ей встретить своего человека.

— Мысли о том, зачем я сюда приехала [в такой день], конечно же, были. Но никто ведь даже предположить не мог, что будет дальше. Теперь для нас 13-е число стало знаковым. Некоторые его боятся, дескать, чертова дюжина, а для нас оно счастливое, — добавляет девушка.

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