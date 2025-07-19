The Telegraph: Британия создает новейший истребитель для атак по России 19.07.2025, 10:09

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Tempest разрабатывается для полетов вглубь вражеской территории.

Великобритания совместно с Италией и Японией ведет разработку сверхзвукового малозаметного самолета, который планируется ввести в эксплуатацию к 2035 году.

Как пишет The Telegraph, самолет, получивший в Британии название Tempest, разрабатывается для дальних перелетов, перевозки большой полезной нагрузки и техники, и судя по его размерам, предназначен для дальних миссий вглубь вражеской территории.

«Больший самолет означает большие топливные баки. Это означает большую дальность полета и большую полезную нагрузку взрывных боеголовок. Размер также позволяет размещать оружие внутри, обеспечивая гладкую внешнюю поверхность, что затрудняет обнаружение самолета радаром», - отмечает The Telegraph.

При этом Tempest будет оснащен технологиями, позволяющими ему взаимодействовать с другими самолетами, беспилотниками, наземными войсками и спутниками. Все это говорит о том, что Tempest разрабатывается для дальних миссий вглубь вражеской территории, где связь с базой может быть невозможна.

Подготовка к будущей войне

По словам экспертов, если НАТО когда-либо вступит в войну против России, это означает, что самолет будет взлетать с британского аэродрома, незаметно долетать до России, уничтожать вражескую ПВО, а затем возвращаться обратно.

Более того, такая большая дальность позволит японским пилотам наносить удары вглубь материкового Китая в любом будущем конфликте на Тихом океане.

Как пишет The Telegraph, проект предполагает, что самолет сможет пересечь Атлантику без дозаправки в воздухе — чего еще не удавалось ни одному истребителю Королевских ВВС.

«Вы можете сделать свой самолет настолько малозаметным, насколько захотите, но если его нужно дозаправлять с помощью танкера, то в конечном итоге противнику останется только выследить и уничтожить этот танкер», - отмечает военный аналитик Фрэнсис Туса.

«Темпест» в бою

Туса говорит, что в случае войны с РФ на первой неделе конфликта Tempest, вероятно, придется направиться в Россию и атаковать системы ПВО и авиабазы.

Затем, на второй неделе, когда ПВО не будет представлять угрозы, самолет может либо уничтожать вражеские истребители, либо продолжить выполнять функции наземной поддержки.

Для выполнения этой роли ожидается, что он сможет обрушить на свои цели огромные арсеналы взрывного оружия – потенциально вдвое больше, чем может развернуть F-35.

Технология, встроенная в Tempest, также обеспечит самолету возможность выполнять функции бортового узла связи, даже если связь с базами в Великобритании будет нарушена. Это означает, что он может служить центральной точкой связи для находящихся поблизости дружественных беспилотников и ракет, а также для наземных сил и спутников в космосе.

Производство оружия в Европе

Ранее СМИ сообщали, что британское производство боевых самолетов Eurofighter Typhoon приостановлено из-за нехватки новых заказов. Правительство Великобритании не размещало заказы на новые самолеты с 2009 года, а последующие экспортные заказы от Саудовской Аравии и Катара еще не согласованы.

Также сообщалось, что Британия планирует избавиться от критической оружейной зависимости от США. Ожидается, что на территории Великобритании будут построены контейнеры для производства взрывчатки RDX, используемой в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах.

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