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Встреча Путина, Си и Трампа в Китае: в Кремле сделали заявление

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  • 19.07.2025, 10:15
  • 6,136
Встреча Путина, Си и Трампа в Китае: в Кремле сделали заявление

Песков прокомментировал публикацию The Times.

В Кремле сделали заявление по поводу возможной встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином.

«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российскому ТАСС.

Таким образом он прокомментировал публикацию The Times, в которой предполагалось, что встреча Трампа Путина и Си может состояться в сентябре в Китае на параде по поводу окончания Второй мировой войны.

Издание отмечало, что Путин уже получил приглашение на мероприятие и принял его, и предполагалось, что Си планирует направить приглашение и Трампу.

В то же время отмечалось, что Трамп вряд ли примет это приглашение, поскольку предпочтет встретиться с двумя другими лидерами на территории США.

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