Встреча Путина, Си и Трампа в Китае: в Кремле сделали заявление

Встреча Путина, Си и Трампа в Китае: в Кремле сделали заявление2
- 19.07.2025, 10:15
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Песков прокомментировал публикацию The Times.
В Кремле сделали заявление по поводу возможной встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином.
«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российскому ТАСС.
Таким образом он прокомментировал публикацию The Times, в которой предполагалось, что встреча Трампа Путина и Си может состояться в сентябре в Китае на параде по поводу окончания Второй мировой войны.
Издание отмечало, что Путин уже получил приглашение на мероприятие и принял его, и предполагалось, что Си планирует направить приглашение и Трампу.
В то же время отмечалось, что Трамп вряд ли примет это приглашение, поскольку предпочтет встретиться с двумя другими лидерами на территории США.