«Посевы сохнут»: на юге России — зерновой крах 4 19.07.2025, 10:29

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Ожидается минимальный за пять лет урожай.

В России назревает зерновая катастрофа из-за сильной засухи, охватившей юг страны. Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, являющиеся ключевыми зерновыми регионами РФ, в текущем году соберут самый низкий урожай зерна за последние пять лет, пишет The Moscow Times со ссылкой на прогноз экспертов.

Фермеры называют нынешнюю засуху рекордной за многие годы. Юг России в режиме ЧС В Краснодарском крае режим ЧС теперь действует в 17 районах, включая северные, где сосредоточены посевы озимой пшеницы.

По данным властей, только 45% озимых находятся в хорошем состоянии. «Посевы сохнут», – жалуется местный губернатор Вениамин Кондратьев.

Аналогичная ситуация в Ростовской области, где режим ЧС введен в 19 районах. Регион обеспечивает до 10% общего зернового урожая страны.

Фермеры бьют тревогу

По оценкам экспертов, урожайность в засушливых регионах может сократиться вдвое, а в отдельных случаях – втрое или вчетверо. Фермеры бьют тревогу, опасаясь, что средства, потраченные на производства сырья, не окупятся.

Ростовская область, лидер по сбору зерна, рискует получить минимальный урожай за 10 лет. В 2024 году из-за погодных аномалий здесь собрали лишь 11,4 млн тонн вместо запланированных 16 млн. В текущем году возможно снижение еще на 20%.

В Минсельхозе РФ продолжают делать вид, будто ситуация под контролем, и даже прогнозируют собрать в этом году по стране на 5 млн тонн зерна больше (135 млн тонн), чем в прошлом. Однако фактический сбор на 2 июля составляет лишь 3,8 млн тонн – в 4,3 раза меньше показателей прошлого года.

Институт конъюнктуры аграрного рынка, в свою очередь, на данный момент прогнозирует урожай на уровне 130 млн тонн зерна, однако там предупреждают, что эти цифры, вероятно, будут снижены.

Эксперты также указывают на риски ухудшения качества продовольственной пшеницы и ячменя.

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