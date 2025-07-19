Куда стремятся поступить белорусские абитуриенты в 2025 году? 1 19.07.2025, 10:44

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Конкурс по всей стране составил в среднем 1,4 человека на место.

17 июля в Беларуси закончился прием документов в высшие учебные заведения. Журналисты «Белсата» посмотрели, какие специальности популярны у белорусских абитуриентов, а какие – не очень.

Как сообщил министр образования Андрей Иванец, на 31,8 тысячи бюджетных мест в вузах документы подали 46,1 тысячи абитуриентов. Получается, что всего по республике конкурс составил в среднем 1,4 человека на место.

Иванец также сообщил, что ранее уже были зачислены 5,7 тысячи целевиков и еще 500 победителей университетских олимпиад. По итогам подачи документов на зачисление без вступительных испытаний претендуют около 4,4 тысячи человек. Это победители международных и республиканских олимпиад, обладатели золотых и серебряных медалей, дипломов с отличием после колледжей, выпускники Национального детского технопарка и профильных классов. Еще около 700 человек будут зачислены вне конкурса.

По словам министра, конкурсы более пяти человек на место были на такие специальности, как «Графический дизайн и мультимедиа дизайн», «Информационные системы и технологии», «Правоведение», «Педиатрия» и другие.

Также Иванец отметил, что на специальности «Стоматология», «Мировая экономика», «Международная экономика и торговля», «Прикладная информатика», «Переводческое дело», «Программная инженерия» подавались абитуриенты, набравшие по сумме баллов более 390 (напомним, что максимальное количество – 400).

Отмечается также, что в этом году стали выше показатели приема на педагогические специальности. В частности, в БГПУ имени Максима Танка план приема на дневную форму обучения составлял 1040 мест на бюджет, а подали документы около 1,6 тысячи абитуриентов, из них 500 – это целевики.

Среди оставшихся 1100 абитуриентов, поступавших на общих основаниях, отметил Иванец, «около 250 выпускников педагогических классов, 55 медалистов, около 80 обладателей дипломов колледжей с отличием. Более 300 абитуриентов имеют сумму баллов для поступления более 300. В этом году 391 студент зачислен по целевому договору – это около 40% от общего количества бюджетных мест, что на треть больше, чем в прошлом году».

Также Иванец обратил внимание на то, что региональные университеты пользуются спросом среди абитуриентов. Тогда как на бюджет было запланировано 14,7 тысячи мест, документы подали 20,1 тысячи человек.

Самая высокая конкуренция наблюдается в Гродненском университете имени Янки Купалы, Витебском университете имени П. М. Машерова, Беларусско-Российском университете, Гомельском университете имени Франциска Скорины и Брестском государственном техническом университете.

Что по отдельным вузам

В Беларусском государственном университете общий конкурс на дневной бюджет составил 1,65 человека на место при плане приема 2607, отметил ректор этого вуза Андрей Король.

Наибольший конкурс в этом году наблюдался на специальность «Графический и мультимедийный дизайн» – почти 15 человек на место. На «Дизайн предметно-пространственной среды» претендовали около шесть человек на место, а на «Дизайн костюма и текстиля» – пять человек на место. Интересно, что при проходном в 396 баллов и большом количестве целевиков и поступающих без экзаменов на «Международную конфликтологию» произошел недобор – не хватило одного человека.

Без экзаменов в этом году было зачислено 555 абитуриентов, что почти на 100 человек больше, чем в прошлом году.

«Важно отметить, что 27,5% от общего числа подавших документы составили медалисты: 1186 человек в 2025 году (в 2024 году – 1091)», – подчеркнул ректор БГУ.

Андрей Король обратил внимание: в этом году чтобы побудить первокурсников для поступления на педагогические специальности естественнонаучного профиля, в БГУ предусмотрены дополнительные социальные гарантии. Студентам, которые поступят на физический, механико-математический, химический или биологический факультеты, гарантируется место в общежитии на весь период обучения. Кроме того, они получат материальную помощь в размере 10 базовых величин в течение первого курса.

А вот наименее популярными специальностями в БГУ в этом году оказались «Государственный аудит», куда проходной балл составил всего 166. На второй позиции с конца – специальности, связанные с физикой, например, на «Медицинскую физику» подано только 18 заявлений из 20 возможных, минимальный балл – 171. Третье место среди наименее востребованных занимает собственно «Физика» – здесь недобор составляет аж 30 человек, а самый низкий балл среди подавших документы – 176.

В Белорусском университете информатики и радиоэлектроники наиболее популярными были IТ-специальности, особенно программирование и компьютерная безопасность. Так, самым высоким был конкурс на специальность факультета компьютерных систем и сетей «Программная инженерия» – 4,5 человека на место, а на специальность факультета информационных технологий «Информационные системы и технологии» – 5,5 человека на место. Наименее востребованными были инженерно-педагогические и экономические специальности.

Среди специальностей с наивысшим проходным баллом лидирует «Организация внешнеэкономической деятельности предприятия», проходной балл – 371, конкурс – 4,4 человека на место. Далее следуют «Бизнес-администрирование» и «Маркетинг» с проходным 361 и конкурсом пять и 4,5 человека на место соответственно.

Самый низкий проходной балл (131) в БНТУ был зафиксирован на «Материаловедении в машиностроении».

В Беларусском государственном экономическом университете в этом году самые высокие проходные баллы зафиксированы на специальностях «Бизнес-администрирование» и «Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации» (около 380), хотя конкурс на них был относительно небольшой – примерно два человека на место.

На втором месте оказалась «Экономическая информатика» с требованием иметь более 376 баллов, а «Мировая экономика» заняла третью позицию с проходным баллом около 370.

Наименьший конкурс в этом вузе был на специальность «Товароведение», для того чтобы поступить на нее, необходимо было набрать около 280 баллов. Но конкурс все равно составил два человека на место. Невысокий конкурс был на «Статистику» (проходной балл 310) и «Финансы и кредит» (315 баллов).

Стоит отметить, что подача документов на бюджет в сельскохозяйственные и силовые вузы завершится только 19 июля. С 18 по 25 июля в вузах пройдут внутренние экзамены для творческих и спортивных специальностей, а также для учащихся колледжей, поступающих на сокращенный срок.

Зачисление на бюджет завершится 27 июля, информацию о результатах обещают опубликовать на сайтах вузов и в лицевых кабинетах. Платный набор продолжается до 1 августа, в аграрных вузах – до 2 августа.

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