«С соседями мы как родные люди» 19.07.2025, 11:04

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Как живется в доме со знаменитым магазином «1000 мелочей» у парка Челюскинцев в Минске.

Во времена дикой конкуренции история минского магазина «1000 мелочей» действительно кажется уникальной. Он открылся на первом этаже жилого 8-этажного дома около 60 лет назад. Элегантное здание стоит в центре площади Калинина. Местоположение еще более выгодное, чем у соседних премиальных домов.

Логично предположить, что здесь тоже жила только элита, но нет – квартиры получали и рабочие завода имени Вавилова. Журналисты Realt.by узнали, как живется тут сейчас.

Над обликом площади Калинина в Минске работали архитекторы Сергей Мусинский и Георгий Сысоев. Изначально одно из главных мест города должно было быть наряднее. Например, дом №80 у ботанического сада проектировали по подобию знаменитых московских высоток со шпилем. Но от вычурности со временем отказались, заменив все на минимализм. Изюминку от этого площадь не потеряла, ведь дома здесь возводили по индивидуальным проектам.

Кирпичный п-образный дом в 8 этажей стоит в самом центре площади – напротив входа в ботанический сад. Его возводили в 1959–1961 годы по проекту архитекторов Сысоева и Кудрявцева.

«Дом очень теплый»

Первый этаж был отдан под магазин. С самого открытия и по сей день его занимает хозяйственный универсам «1000 мелочей», или «1000 дробязей» – название на вывеске транслируется на двух языках. Вообще, в этом районе была самая большая концентрация магазинов из советского периода. Несколько лет назад закрылся цветочный, который работал с 1962 года в доме на проспекте Независимости, 80. Там в свое время даже продавались цветы из ботанического сада. «1000 мелочей» и «Природа» – последние старожилы.

В «1000 мелочей» можно найти все: от нижнего белья и носков до бытовой техники. Отделы магазина не меняются годами, а полки заставлены товарами белорусских производителей.

Местные шутят, что по нему можно было определять, кто минчанин, а кто нет.

– Только скажешь, что живешь в доме «1000 мелочей», – и все понимали. Помню, отдыхали студентами на Нарочи, рассказывали, кто и где живет. И в свой адрес получила ответ от молодого человека: «А-а-а, так ты – 1001-я мелочь», – смеется Светлана из 3-го подъезда. Вместе с родителями она переехала в этот дом в 1967 году из Одессы. – Я родилась в Минске, но папа был военным, поэтому успела покататься по миру. Вообще, я прекрасно помню послевоенный Минск. Кроме главпочтамта, ГУМа и этого кусочка проспекта ничего годного и не было. Этот дом нам очень понравился.

Несмотря на то что здание занимало важное место в облике всей площади, квартиры тут не сталинки, а нетипичные хрущевки с высокими потолками в 2,75 м и толстыми стенами. Их получали работники завода имени Вавилова.

Всего в доме 4 подъезда. Квартиры начинаются со второго этажа. По словам женщины, во втором и третьем подъездах однокомнатные и двухкомнатные квартиры, в крайних располагаются еще и трешки. В кухне и коридоре есть встроенные шкафы для хранения вещей и посуды.

– Дом очень теплый. Даже в 90-х, когда плохо топили, у нас температура держалась в пределах 17 градусов, сейчас в морозы – 22−24 градуса. В двушке окна спальни выходят на проспект, там солнечная сторона, а гостиная – во двор, где солнце появляется после двух часов дня.

Капремонт в доме проходил несколько раз, последний – в 2020 году. Светлана отмечет, что в тот период соседство с магазином еще больше казалось привилегией: все необходимые детали – в шаговой доступности.

– Подъезды выглядят уставшими, так как теперь за их ремонт отвечают жильцы. Лифты вот новые. Я еще помню те, что были за решеткой, их приходилось самим открывать, – делится Светлана. – Мне жизнь здесь очень нравится. Со своими соседями стали как родные люди. Сейчас уже жильцы меняются, но все культурные. До магазинов, метро и Комаровского рынка недалеко, напротив парк – красота.

«У детей площадки, считайте, и нет»

От солнечных лучей нижние этажи спасают высокие деревья, которые успели вырасти тут за несколько десятилетий. Зеленая зона перед лицевой частью дома была всегда, но после установки в 1978 году памятника Калинину территория изменилась. Сейчас тут стоят лавочки, высажены клумбы с цветами.

Ухожены палисадники и перед подъездами. Двор город тоже привел в порядок. Регулярно косят траву, высажены цветы, есть где посидеть. Местные рассказали, что когда-то эту площадку хотели отдать под строительство дома, но жители место отстояли, ведь тогда бы двора не было у нескольких домов.

– По сравнению с моим детством у детей площадки, считайте, и нет. Одни качели поставили и песочницу. В 90-х тут было много детей, особенно мальчиков. Во дворе были качели, стоял корабль, домик и огромная песочница. Детство прошло замечательно, никогда не скучали. Пропадали на стадионе за администрацией района, тут играли. У нас стоял теннисный стол, поэтому мы проводили турниры. На них собиралось по 30 человек, – рассказывает о своем детстве Олег.

Он переехал с семьей сюда в трехкомнатную квартиру в 1986 году. Теперь здесь живет только мама. Жилье пользуется популярностью как у покупателей, так и у арендаторов. Планировка – смесь сталинки и хрущевки.

– Толщина стен как у сталинок, но кухня, комнаты и санузел маленькие. В отличие от здешних домов, наш отдален от проспекта. Практически все окна трешек выходят во двор, поэтому шум до нас не доносится. 15 лет назад утеплили фасад со двора, поэтому квартиры теплые.

Минусом старого жилого фонда Олег называет узкие дворы и малое количество парковок. Во дворе машинам разъехаться действительно тяжело, машино-места жители этого дома делят с соседними четырехэтажками. На выходных ситуация становится еще хуже, когда минчане приезжают в парк и ищут свободные пятачки в ближайших дворах.

Десять лет назад в рамках фестиваля Vulica Brazil дом обзавелся еще двумя достопримечательностями – муралами. Жители, с которыми разговаривали журналисты, такое искусство ценят и приветствуют.

Работы украшают задние стены многоэтажки, которые хорошо просматриваются с Кузьмы Чорного и Калинина.

Справа находится мурал бразильского художника Римона Гимараеша. Его граффити называется «Дневная луна». Кстати, на одежде персонажа можно заметить котика. Автор нарисовал его по просьбе местной жительницы. Слева – мурал «Третья сова» белоруса Алеся Благия. Там изображена редкая птица – сипуха. Третья она неспроста. На тот момент в стране видели единственную пару сов-сипух. Так автор хотел подчеркнуть, что она не одинока.

Некоторые квартиры идут с эркерными окнами. Такими «выступлениями» в то время отличались дома для элиты. С проспекта и торцевых сторон выглядывают только открытые балконы.

«Сейчас больше машин, но зелень спасает»

Людмила живет в доме с 1977 года. Родители ее мужа переехали из Подмосковья. Ее свекра вызвали как специалиста на завод Вавилова. Женщина говорит, что в первом подъезде почти все квартиры доставались заводчанам, а вот во втором жилье получали работники министерств и горисполкома.

– Знаменитостей тоже хватало. Помню кинорежиссерку Маргариту Касымову, а также заслуженного архитектора БССР Валентина Гусева, проживала и семья народного артиста Раинчика. Планировки тоже отличаются. Во-первых, чем выше квартира, тем у нее больше метраж. Если смотреть по стояку, то разница между квартирами на нижних и верхних этажах будет примерно в 5 «квадратов». В нашей двушке санузел совмещенный, а у некоторых в таких же квартирах раздельный.

В доме имеются подвалы, но они не для всех квартир. Отдельное помещение для хранения есть и у магазина.

– Оттуда когда-то даже магазин ковры продавал. Вообще, в «1000 мелочей» мы все покупали. У меня до сих пор посуда оттуда сохранилась. Нравится и то, что по адресу дом могут не узнать, а вот как магазин называешь – все сразу вспоминают.

Женщина говорит, что в последнее время квартир на продажу поступает много, ведь первые собственники – все в возрасте.

– Я сама осталась одна. Сын с семьей живет в другом месте. Даже предлагали мне продать эту квартиру, перебраться ближе к ним, но я отказываюсь. Тут всех знаю, парки рядом, метро. Поблизости есть небольшие продуктовые магазины, недалеко и Комаровка. Район хороший. Сейчас у нас больше машин, но зелень перед домом немного спасает. Недавно тут упала старая береза, будем просить в администрации, чтобы в этот скверик больше деревьев насажали.

На данный момент в доме продается однокомнатная квартира с видом на улицу Калинина. Жилье находится на втором этаже и занимает 34,2 м². Площадь кухни – 6,4 м².

Жилье с нормальным ремонтом и готово к проживанию. Кухня укомплектована бытовой техникой: газовой плитой, вытяжкой, холодильником и микроволновкой. Полы ламинированные, стены оклеены обоями, потолки окрашены. Комната разделена на две зоны. В однушке имеются места для хранения личных вещей, в том числе встроенный шкаф, о котором говорили выше. В окнах установлены стеклопакеты. Санузел – совмещенный.

Оценивают квартиру в 75 000$.

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