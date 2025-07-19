Россия падает

Россия падает1
- Александр Немец
- 19.07.2025, 11:13
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Словом, куда ни кинь — всюду клин.
Несколько дней я размышлял и анализировал. То, что получилось, приведено ниже в максимально сухом виде. А для начала цитата:
(Economist, 05.07.25 cc.38-39) «Лето в путинской Москве»:
Прогулка по центральной части Москвы (в пределах Садового кольца) никак не производит впечатления прогулки по столице страны, ведущей смертельную борьбу. Совсем как в Берлине начала 1940-х, всюду кафе и роскошные магазины.
После начала Войны, 300 тысяч москвичей (самых образованных) бежали за границу, Но остальные москвичи этого как бы не заметили.
Словом, центральная часть Москвы схожа с Берлином до февраля 1943 года, когда вся Германия, включая Берлин, была переведена на Total Krieg – Тотальную Войну.
Московский фасад (отнюдь не вся Москва) старается выглядеть «совсем как в лучшие времена». Но вся РФ, включая «рабочие окраины» Москвы, живет все хуже и хуже.
В добавление к информации, приведенной в первой части статьи, выяснилось, что черная металлургия РФ готовится остановить часть домен и конвертеров: некому продавать стальной прокат!
В начале июля стало известно про очень плохой урожай на Северном Кавказе. Неудивительно, поскольку РФ перестала получать из-за границы качественные семена (своих нет). С топливом для сельского хозяйства неважно, а новые сельхозмашины, свои и импортные, почти полностью перестали поступать: у фермерских хозяйств просто нет денег, но есть огромные долги, Все эти факторы сработали (наконец!) в 2025 году, а плохая погода добавила что могла.
В итоге, потребительская инфляция, составившая в июне не менее 20% против июня 2024 года (против официальных 10%), к концу года может достичь... даже не знаю сколько.
С пищей в РФ и сейчас неважно, а к концу года, очевидно, станет совсем плохо.
В конечном итоге, доля населения РФ, живущая в нищете или близко к тому, может вырасти с нынешних примерно 40% до 50% или выше.
Да, забыл упомянуть: в июне доля лиц с неизменной или сокращающейся зарплатой составила 45%, а доля лиц, чья зарплата росла (слегка или существенно) составила чуть выше 50%. И это в условиях чудовищной инфляции!
Словом, куда ни кинь всюду клин.
Есть ли у Путина инструменты для выправления экономической ситуации? Да никаких. (Не стоит говорить о возможностях серьезного роста цен на нефть и природный газ.) Остается только усиливать репрессии против большей части населения – тех кто не занят в военной промышленности и в других «теплых местечках».
Еще хуже для РФ дела «на внешнеполитическом фронте».
События последних десяти дней показали, что Белый Дом серьезно изменил отношение к Украине, России и Войне в целом. Не буду анализировать, что именно повлияло на Трампа. Но ясно, что в предстоящие месяцы Америка будет поставлять Украине оружие, в первую очередь ракеты для систем Patriot и сами системы Patriot. Платить за это будут европейские члены НАТО. В целом же, Америка заняла «осторожно благожелательное» позицию по отношению к Украине. И хорошо, что хоть так.
Примечательно (кто бы подумал?), что Трамп сейчас благожелательно относится к турецкому лидеру Эрдогану (Economist, 05.07.25, c.40).
Единый фронт (с мощной армией и серьезным экономическим потенциалом) Турция – Азербайджан готовится действовать против РФ. Этот блок очень легко может превратить вялотекущую партизанскую войну в Дагестане в массовую партизанскую войну, которая, в свою очередь, быстро распространится на все национальные республики Северного Кавказа.
И Трамп благоприятно относится к Эрдогану! Отлично!
Тем временем, европейские члены НАТО наращивают поставки Украине оружия и финансирование военной промышленности Украины, а также усиливают общую финансовую поддержку Украины. Германия и Дания начали досмотр судов теневого нефтяного флота РФ!
Казалось бы, все отлично, и крушение гэбэшного монстра неизбежно в самое близкое время! Как бы не так. Потому что во всей этой схеме отсутствует Китай.
Несколько дней назад я задал искусственному интеллекту простой вопрос: «Можно ли победить РФ без помощи Китая?» И тут же получил ответ: «Победить Россию без помощи Китая практически невозможно. Россия не смогла бы вести боевые действия без помощи Китая, поставляющего товары двойного назначения». Плюс многочисленные детали.
Да, Запад (Европа) должен договориться с Китаем о ликвидации РФ (кому вершки, кому корешки). Как конкретно? Не знаю. Может быть, надо использовать блок Турция – Азербайджан в качестве посредника. Без этого, несмотря на все благоприятствующие факторы, Война продлится до конца 2025 года и перекинется на 2026 год.
Александр Немец, «Телеграм»