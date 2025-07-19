Россия падает 1 Александр Немец

19.07.2025, 11:13

4,322

Словом, куда ни кинь — всюду клин.

Несколько дней я размышлял и анализировал. То, что получилось, приведено ниже в максимально сухом виде. А для начала цитата:

(Economist, 05.07.25 cc.38-39) «Лето в путинской Москве»:

Прогулка по центральной части Москвы (в пределах Садового кольца) никак не производит впечатления прогулки по столице страны, ведущей смертельную борьбу. Совсем как в Берлине начала 1940-х, всюду кафе и роскошные магазины.

После начала Войны, 300 тысяч москвичей (самых образованных) бежали за границу, Но остальные москвичи этого как бы не заметили.

Словом, центральная часть Москвы схожа с Берлином до февраля 1943 года, когда вся Германия, включая Берлин, была переведена на Total Krieg – Тотальную Войну.

Московский фасад (отнюдь не вся Москва) старается выглядеть «совсем как в лучшие времена». Но вся РФ, включая «рабочие окраины» Москвы, живет все хуже и хуже.

В добавление к информации, приведенной в первой части статьи, выяснилось, что черная металлургия РФ готовится остановить часть домен и конвертеров: некому продавать стальной прокат!

В начале июля стало известно про очень плохой урожай на Северном Кавказе. Неудивительно, поскольку РФ перестала получать из-за границы качественные семена (своих нет). С топливом для сельского хозяйства неважно, а новые сельхозмашины, свои и импортные, почти полностью перестали поступать: у фермерских хозяйств просто нет денег, но есть огромные долги, Все эти факторы сработали (наконец!) в 2025 году, а плохая погода добавила что могла.

В итоге, потребительская инфляция, составившая в июне не менее 20% против июня 2024 года (против официальных 10%), к концу года может достичь... даже не знаю сколько.

С пищей в РФ и сейчас неважно, а к концу года, очевидно, станет совсем плохо.

В конечном итоге, доля населения РФ, живущая в нищете или близко к тому, может вырасти с нынешних примерно 40% до 50% или выше.

Да, забыл упомянуть: в июне доля лиц с неизменной или сокращающейся зарплатой составила 45%, а доля лиц, чья зарплата росла (слегка или существенно) составила чуть выше 50%. И это в условиях чудовищной инфляции!

Словом, куда ни кинь всюду клин.

Есть ли у Путина инструменты для выправления экономической ситуации? Да никаких. (Не стоит говорить о возможностях серьезного роста цен на нефть и природный газ.) Остается только усиливать репрессии против большей части населения – тех кто не занят в военной промышленности и в других «теплых местечках».

Еще хуже для РФ дела «на внешнеполитическом фронте».

События последних десяти дней показали, что Белый Дом серьезно изменил отношение к Украине, России и Войне в целом. Не буду анализировать, что именно повлияло на Трампа. Но ясно, что в предстоящие месяцы Америка будет поставлять Украине оружие, в первую очередь ракеты для систем Patriot и сами системы Patriot. Платить за это будут европейские члены НАТО. В целом же, Америка заняла «осторожно благожелательное» позицию по отношению к Украине. И хорошо, что хоть так.

Примечательно (кто бы подумал?), что Трамп сейчас благожелательно относится к турецкому лидеру Эрдогану (Economist, 05.07.25, c.40).

Единый фронт (с мощной армией и серьезным экономическим потенциалом) Турция – Азербайджан готовится действовать против РФ. Этот блок очень легко может превратить вялотекущую партизанскую войну в Дагестане в массовую партизанскую войну, которая, в свою очередь, быстро распространится на все национальные республики Северного Кавказа.

И Трамп благоприятно относится к Эрдогану! Отлично!

Тем временем, европейские члены НАТО наращивают поставки Украине оружия и финансирование военной промышленности Украины, а также усиливают общую финансовую поддержку Украины. Германия и Дания начали досмотр судов теневого нефтяного флота РФ!

Казалось бы, все отлично, и крушение гэбэшного монстра неизбежно в самое близкое время! Как бы не так. Потому что во всей этой схеме отсутствует Китай.

Несколько дней назад я задал искусственному интеллекту простой вопрос: «Можно ли победить РФ без помощи Китая?» И тут же получил ответ: «Победить Россию без помощи Китая практически невозможно. Россия не смогла бы вести боевые действия без помощи Китая, поставляющего товары двойного назначения». Плюс многочисленные детали.

Да, Запад (Европа) должен договориться с Китаем о ликвидации РФ (кому вершки, кому корешки). Как конкретно? Не знаю. Может быть, надо использовать блок Турция – Азербайджан в качестве посредника. Без этого, несмотря на все благоприятствующие факторы, Война продлится до конца 2025 года и перекинется на 2026 год.

Александр Немец, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com