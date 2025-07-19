Украина получила новую партию «Абрамсов» от заокеанского союзника 19.07.2025, 11:56

И это не США.

Австралия передала Украине танки M1A1 Abrams, как и было обещано ранее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

Как отметил министр обороны Австралии Ричард Марлз, Киев уже получил большую часть из 49 обещанных танков, а оставшиеся будут доставлены в ближайшие месяцы.

Общая стоимость этого пакета помощи составляет 245 миллионов австралийских долларов (около 160 миллионов долларов США).

«Танки M1A1 Abrams внесут значительный вклад в продолжающуюся борьбу Украины против незаконного и аморального вторжения России», – подчеркнул министр, добавив, что Австралия продолжит оказывать Киеву всестороннюю поддержку.

С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Австралия зарекомендовала себя как один из крупнейших партнеров Украины за пределами НАТО. Канберра уже предоставила помощь на общую сумму около 980 миллионов долларов США.

Она включает не только танки, но и широкий ассортимент боеприпасов, оборудования и оборонительных средств, необходимых украинской армии на фронте. Кроме того, Австралия вовлечена в проекты антироссийских санкций, в частности что касается так называемого «теневого флота» РФ.

Также страна оказывает Украине полную поддержку на политическом и информационном пространстве.

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