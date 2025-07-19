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В Орше задержали чиновника и главу сельхозпредприятия

  • 19.07.2025, 12:05
В Орше задержали чиновника и главу сельхозпредприятия

«Операцию» проводили ОБЭП и ОМОН.

Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Витебской области при силовой поддержке ОМОН задержали в Орше двух местных жителей по подозрению в получении взятки. Как заявили в МВД, пресечена коррупционная схема в сфере агропромышленного комплекса, пишет Telegraf.news.

По информации ведомства, 37-летний задержанный, будучи «должностным лицом, занимающим ответственное положение», совместно с 32-летним руководителем сельхозпредприятия обеспечивал победу коммерческой фирмы в закупках услуг по ремонту сельхозтехники. Эта техника, как заявили в МВД, принадлежала различным хозяйствам Оршанского района.

За это, по данным милиции, фигуранты получили в качестве взятки от директора коммерческой организации и его представителя 20 тысяч рублей.

«Должностным лицам за получение взятки грозит до 15 лет лишения свободы, а за дачу взятки предусмотрена ответственность до 7 лет лишения свободы», — заявил начальник УБЭП УВД Витебщины Александр Макарюк.

Следственные органы возбудили уголовные дела за получение и дачу взятки. Кроме того, сейчас в милиции устанавливают иные возможные эпизоды противоправной деятельности задержанных.

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