В Орше задержали чиновника и главу сельхозпредприятия
- 19.07.2025, 12:05
«Операцию» проводили ОБЭП и ОМОН.
Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Витебской области при силовой поддержке ОМОН задержали в Орше двух местных жителей по подозрению в получении взятки. Как заявили в МВД, пресечена коррупционная схема в сфере агропромышленного комплекса, пишет Telegraf.news.
По информации ведомства, 37-летний задержанный, будучи «должностным лицом, занимающим ответственное положение», совместно с 32-летним руководителем сельхозпредприятия обеспечивал победу коммерческой фирмы в закупках услуг по ремонту сельхозтехники. Эта техника, как заявили в МВД, принадлежала различным хозяйствам Оршанского района.
За это, по данным милиции, фигуранты получили в качестве взятки от директора коммерческой организации и его представителя 20 тысяч рублей.
«Должностным лицам за получение взятки грозит до 15 лет лишения свободы, а за дачу взятки предусмотрена ответственность до 7 лет лишения свободы», — заявил начальник УБЭП УВД Витебщины Александр Макарюк.
Следственные органы возбудили уголовные дела за получение и дачу взятки. Кроме того, сейчас в милиции устанавливают иные возможные эпизоды противоправной деятельности задержанных.