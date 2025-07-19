Лукашенко хотел миллиардов, а получил стрелки для поездов 11 19.07.2025, 12:30

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Игра диктатора выглядит как плохо поставленный фарс.

Беларусь все еще играет в «евразийскую интеграцию», но теперь это выглядит как плохо поставленный фарс. Россия не дает денег, китайцы забирают рынок, а на выходе – стрелки для поездов и кабины для комбайнов на сумму, которая вызывает раздражение, пишет издание «Белорусы и рынок».

Евразийская интеграция превращается в капустник

«В прошлом году мы запустили механизм поддержки промышленной кооперации, но пока нет результатов. Одобрили два проекта на 17 миллионов долларов – выпуск стрелок для железных дорог и кабин для комбайнов. Аж смешно!» – сказал Лукашенко на Евразийском саммите в Минске.

Для Минска вся эта «интеграция» – это не про общие ценности и не про многостороннее сотрудничество. Это про деньги и рынки. Про возможность продавать в Россию все, что производится, независимо от того, нужно это кому-то или нет.

Но Беларусь стала на якорь. И этот якорь – Россия. А корабль под названием «евразийская интеграция» скрипит, кренится, но тонет медленно, чтобы все могли успеть сделать вид, что это нормальный процесс.

В нормальном мире на рынке есть конкуренция, в интеграции должно быть как в старом добром СССР: произвел – отвез в соседний регион, получил деньги из общего бюджета. А если что-то не продается, то в конце года «спишем по братству». Эта схема много лет работала. Пока у России не закончилась нефтяная халява.

У России больше нет лишних денег

В российском бюджете за полгода уже дефицит в 3,7 трлн российских рублей – это почти весь план на год. Деньги не уходят на евразийские программы или помощь союзникам. Они идут на войну. Армия ест бюджет, а экономика не успевает за этим аппетитом. Россия не только не раздает новые кредиты, но и сама ищет, где занять.

Лукашенко привык, что Россия периодически «закрывает глаза» на старые долги Беларуси. Но это была политика времен нефтяной халявы. Теперь Россия частично прощает старое — но новых денег не дает. Это уже не «помощь союзнику», а чистая экономика: «сами на нуле».

Что происходит в России?

С российским рынком тоже случилась неприятность. Он перестал быть рынком, куда можно сбывать все, что завалялось на складах. Раньше схема была простой: что произвел, то и увез в Россию. Неважно, что именно. Брали все! Теперь эта халява закончилась.

Экономика России проваливается целыми секторами. Белорусская экономика заякорена на России, но якорь стал тянуть ко дну.

Машиностроение — минус 27% (по данным за май).

Мебель — минус 14%.

Продажи новых автомобилей — минус 26%.

Угольная отрасль — 80 млрд рублей убытков за первый квартал.

Убыточны 62% угольных предприятий.

Газпром не знает, куда деть 60 млрд кубов лишнего газа. Даже если подарить весь этот газ Беларуси, останется еще два таких подарка.

Белорусские заводы проигрывают китайским

Но дело не только в падении спроса. Белорусские заводы столкнулись с тем, что конкуренция на российском рынке стала реальной. Китайские автобусы, грузовики, комбайны, тракторы заходят в Россию без особых препон. Китайцам важен оборот, они демпингуют, давят ценой, заваливают рынок.

Беларусь словно просит: «Закройте рынок, дайте нам преференции. Хотим продавать МАЗы, а то китайцы нас съели». Россия вежливо отмахивается. Им самим сейчас не до белорусских проблем. Лоббировать чужой экспорт, когда у тебя свое машиностроение летит в пропасть, мягко говоря, не до этого.

Это не интеграция, это зависимость

Тем временем белорусская экономика зациклена на России так, как никогда раньше. 65% белорусского экспорта уходит в РФ. Для предприятий Минпрома – до 80%. Это не просто зависимость, это критическая привязка. Если у соседа насморк, у нас воспаление легких. Когда у России начинается рецессия, в Беларуси автоматически начинается кризис сбыта.

Китай? Китай давно рассматривает Беларусь не как союзника, а как площадку для своих интересов. Особых «доверительных отношений» Пекин не строит. Ему интереснее активы, заводы, контракты под свою юрисдикцию. Открывать рынки для белорусских товаров никто в Пекине не собирается. Максимум – это покупать что-то за дешевую цену или за долги.

Африка, Азия, Латинская Америка – та самая «дальняя дуга»? И таки да, в процентах экспорт туда растет. Но если пересчитать в деньгах, то весь белорусский экспорт в Африку, это меньше, чем поставки в одну Ленинградскую область. География красивая, а цифры грустные.

Запад нам поможет! Или нет?

Помните, как Остап Бендер искал миллионеров? Так и власти из Минска каждый год ищут новый Запад, который даст денег, откроет рынки и скажет: «Ну ладно, давайте жить дружно».

Только Запад - не товарищ Корейко. Он не прячется в подвале с мешками валюты, готовыми к выдаче по первому требованию. И манеры Паниковского с фразой «дай миллион» не никак не повлияют. А попытки подобные были.

«Мы готовы интегрироваться, если у вас есть деньги. Если денег нет – зачем нам это?» – как-то сказал Лукашенко на публику.

Свободных денег в мире больше не дают, особенно режимам с токсичной репутацией. Запад для Беларуси пока закрыт. Там ждет разве что очередной пакет санкций, а не контракты.

Кстати, Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций. Не против «плохих русских», а именно против экономики войны, которая включает и Беларусь.

По сути, властям напомнили: пока Минск подыгрывает Кремлю – ждать нормальных торговых отношений бесполезно.

Никаких кредитов, никаких льгот, никаких «откатов к довоенной логике». Похоже, что Запад уже не верит в разговоры про «нейтралитет».

На практике для Беларуси это значит, что экспорт в ЕС закрыт. Запад не будет спасать Беларусь, пока та играет в евразийскую рулетку с Россией. И ждать, что там «простят все» и перевернут страницу – это все равно что стоять на рельсах возле стрелки с надписью «Россия» и надеяться, что поезд остановится по команде: «стой, раз-два».

Теперь осталось только сидеть у железнодорожных стрелок и решать: дальше двигаться в тупик, или пробовать искать путь всерьез.

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