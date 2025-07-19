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Киберудар ГУР по «Газпрому»: появились подробности атаки по стратегическому монополисту РФ

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  • 19.07.2025, 12:38
  • 3,472
Киберудар ГУР по «Газпрому»: появились подробности атаки по стратегическому монополисту РФ

Масштаб последствий впечатляет.

Разведка нанесла киберудар по информационной инфраструктуре корпорации «Газпром». В результате уничтожены критические данные о поставках, контрактах, финансах и управлении объектами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Главное управление разведки провело масштабную кибероперацию против российского газового монополиста «Газпром».

Как сообщают источники РБК-Украина, атака вызвала глубокие сбои в работе систем компании и может привести к аварийному режиму работы, осложнению транспортировки газа и серьезным финансовым последствиям.

По словам собеседника в ГУР, украинским специалистам удалось проникнуть во все уровни информационной инфраструктуры «Газпрома».

В результате - полностью уничтожены данные о контрактах, графиках поставок, тарифах, финансовой отчетности, а также учет налогов, платежей и юридических обязательств.

Кроме того, стерта техническая документация систем управления давлением, балансами газа и нефти (SCADA и GIS), данные о скважинах и трубопроводной сети.

Операция охватила десятки критически важных платформ, в том числе внутреннюю аналитику, серверы управления, системы администрирования и защиты.

Полный доступ к системам

ГУР получило полный доступ к кластерам серверов 1С, базам данных более 390 дочерних компаний, а также извлекло более 20 тысяч профилей пользователей вместе с их электронно-цифровыми подписями.

Получены доступы к системам, которые поддерживают техническую работу инфраструктуры «Газпрома» (трубы, клапаны, датчики и прочее), а также к вспомогательным системам Газпрома - защите данных, контролю над серверами, администрированию и многое другое.

Тайно скачаны данные автоматизированных систем контроля и данные кластеров серверов 1С вместе со всеми файлами (договоры, приказы, распоряжения) корпорации «Газпром» и дочерних компаний.

С использованием уникального программного обеспечения было осуществлено удаление всех данных информационной системы корпорации «Газпром», которые хранились на физических серверах и облачных платформах, в том числе резервные копии.

Напомним, 17 июля, киберкорпус Главного управления разведки (ГУР) атаковал сетевую инфраструктуру «Газпрома». Он привлечен к обеспечению вооруженной агрессии Российской Федерации (РФ) против Украины.

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