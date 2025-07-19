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Ультратонкий iPhone 17 Air получит чрезвычайно важную особенность

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  • 19.07.2025, 12:45
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Ультратонкий iPhone 17 Air получит чрезвычайно важную особенность

Разработчики модели пошли на компромисс.

Этой осенью линейка продуктов Apple пополнится ультратонким iPhone 17 Air. Однако эта радикально тонкая конструкция будет сопровождаться некоторыми компромиссами, в том числе в области аккумулятора.

По словам инсайдера Instant Digital, емкость аккумулятора iPhone 17 Air «не превышает 3000 мАч». В режиме энергосбережения устройство сможет прожить не больше суток.

Для сравнения: iPhone 17 Pro Max впервые в истории айфонов получит АКБ на 5000 мАч. Новый топовый iPhone сможет работать до 35 часов на одном заряде, а возможно, и дольше.

Эта утечка дополняет майское сообщение корейского инсайдера yeux1122 – тогда он написал, что самый тонкий айфон получит аккумулятор всего 2800 мАч. Внутренние тесты Apple показывают, что лишь 60–70 % пользователей смогут дотянуть до конца дня на одной зарядке.

Для решения проблемы автономности Apple планирует возродить Smart Battery Case – фирменные чехлы-аккумуляторы, ранее снятые с производства после выпуска MagSafe Battery Pack в 2021 году.

Урезанный аккумулятор – это не единственное последствие использования тонкого корпуса. По слухам, тонкий iPhone будет иметь только один динамик, одну заднюю камеру и не будет поддерживать SIM-карты.

Презентация всех iPhone 17, включая модели 17 Air, ожидается в сентябре. Инсайдеры собрали 17 заметных изменений в iPhone 2025, которые способны удержать пользователей от покупки старых моделей и дождаться презентации осенью.

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