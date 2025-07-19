США обновили правила получения виз 19.07.2025, 13:20

Цены вырастут вдвое.

С 2026 года Соединенные Штаты начнут взимать дополнительный сбор в размере 250 долларов за каждую неиммиграционную визу, включая туристические (B-1/B-2), студенческие (F/M), рабочие (H-1B) и обменные визы (J).

Об этом сообщает CBS.

Новый сбор Visa Integrity Fee стал частью масштабного закона One Big Beautiful Bill, подписанного президентом Дональдом Трампом. Исключение составляют лишь дипломатические категории виз A и G.

По оценкам экспертов, общая стоимость получения туристической визы может вырасти до 450-470 долларов, что в 2,5 раза превышает текущую сумму. Кроме нового сбора, также повышаются другие сопутствующие платежи.

Согласно официальному тексту закона, сбор «за добросовестность» рассматривается как залог, который может быть возвращен, если заявитель покинет США в течение пяти дней после окончания визы, не нарушив условий пребывания и не подав на продление. Однако для студентов и рабочих виз это означает, что деньги могут зависнуть на годы.

Американская ассоциация туристических агентств (ASTA) и Ассоциация путешествий США раскритиковали нововведение. Глава U.S. Travel Association Джефф Фриман заявил, что новые сборы «наносят ущерб индустрии международного туризма».

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