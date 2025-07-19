В минском дворе перевернулся Mercedes: пострадали столб и Geely
- 19.07.2025, 13:46
Освидетельствование показало, что водитель был пьян.
Во дворе дома на улице Плеханова в Минске перевернулся Mercedes. Освидетельствование показало, что водитель был пьян, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«По предварительной информации, накануне 34-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по дворовой территории дома № 56/1 по улице Плеханова, совершил наезд на стоящий у края проезжей части автомобиль Geely, продолжил движение и совершил наезд на осветительную мачту, в результате чего автомобиль опрокинулся», — рассказали в ГАИ.
Состояние водителя вызвало подозрения у инспекторов ДПС и мужчину отправили на медосвидетельствование, которое выявило наличие в его организме 1,76 промилле алкоголя.
Как напомнили в ГАИ, наказание за пьяное вождение зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: от 0,3 до 0,8 промилле — 100 базовых величин (4200 рублей) с лишением права управления на 3 года; свыше 0,8 промилле — 200 (8400 рублей) базовых величин с лишением права управления на 5 лет.
За совершение данного нарушения повторно в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность.