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В минском дворе перевернулся Mercedes: пострадали столб и Geely

  • 19.07.2025, 13:46
В минском дворе перевернулся Mercedes: пострадали столб и Geely

Освидетельствование показало, что водитель был пьян.

Во дворе дома на улице Плеханова в Минске перевернулся Mercedes. Освидетельствование показало, что водитель был пьян, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«По предварительной информации, накануне 34-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по дворовой территории дома № 56/1 по улице Плеханова, совершил наезд на стоящий у края проезжей части автомобиль Geely, продолжил движение и совершил наезд на осветительную мачту, в результате чего автомобиль опрокинулся», — рассказали в ГАИ.

Состояние водителя вызвало подозрения у инспекторов ДПС и мужчину отправили на медосвидетельствование, которое выявило наличие в его организме 1,76 промилле алкоголя.

Как напомнили в ГАИ, наказание за пьяное вождение зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: от 0,3 до 0,8 промилле — 100 базовых величин (4200 рублей) с лишением права управления на 3 года; свыше 0,8 промилле — 200 (8400 рублей) базовых величин с лишением права управления на 5 лет.

За совершение данного нарушения повторно в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность.

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