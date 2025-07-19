В Польше произошел серьезный сбой системы управления воздушным движением
- 19.07.2025, 13:48
Первым об этом сообщил варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена.
В Польше из-за серьезного сбоя системы управления воздушным движением говорят о невозможности выполнять взлеты самолетов в некоторых аэропортах.
Об этом сообщает RMF24 .
Первым о сбое сообщил варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена.
«В связи со сбоем информационных систем Польского агентства воздушного движения (PAŻP) на территории всей страны в настоящее время невозможно выполнять взлеты самолетов. Посадки в настоящее время осуществляются в соответствии с процедурами», – отметили в варшавском аэропорту.
Впоследствии информацию о сбое подтвердил представитель Польского агентства воздушного движения (PAŻP) Марцин Хадай.
«Утром произошел сбой системы управления воздушным движением; самолеты приземляются, но в некоторых польских аэропортах введены ограничения на взлеты», – сказал он.