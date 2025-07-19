«Так вот откуда дырки в сыре!»7
- 19.07.2025, 14:19
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Зрелище на прилавке гипермаркета шокировало минчан.
В Сети появилось видео с крысой, которая сновала между сырами на прилавке столичного магазина. Как на это отреагировала санстанция, узнало агентство «Минск-Новости».
Кадры, снятые в крупном гипермаркете жилого района Чижовка, сначала опубликовали очевидцы на своих страницах в соцсетях, а после продублировал местный интернет-паблик.
«Вот откуда дырки в сыре!» — такая ироничная подпись к видео привлекла внимание не только любителей шок-контента, но и заинтересовала надзорную инстанцию. В итоге торговую точку проверил центр гигиены и эпидемиологии Заводского района.
— Проведена оценка данного предприятия торговли, в ходе которой выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в части неудовлетворительного санитарного содержания холодильного оборудования для реализации сыров, мясной гастрономии в торговом зале. По фактам выявленных нарушений начаты административные процессы в отношении ответственных лиц, — рассказали специалисты.