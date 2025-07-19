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Белорусские обменники отреагировали на интересную ситуацию с долларом

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  • 19.07.2025, 14:51
  • 1,726
Белорусские обменники отреагировали на интересную ситуацию с долларом

Какие курсы валют установили на выходные?

Доллар на нынешней неделе то дорожал, то дешевел на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. «Зеркало» посмотрело, как на это реагируют обменники.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,96 рубля («Банк БелВЭБ», «Сбер Банк»), а ниже всего — 2,93 рубля («БСБ Банк», «МТБанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 2,926 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,48 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БСБ Банк» (3,414 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «Статусбанк» — 3,413 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,79 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,723 рубля («БНБ Банк», «Статусбанк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банк Дабрабыт» — 3,72 рубля за 100 российских рублей.

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