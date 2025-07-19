Возле Запорожской АЭС поднялся столб густого дыма 1 19.07.2025, 15:19

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Фото: Getty Images

В регионе исчезло электроснабжение.

Во временно оккупированной части Запорожской области зафиксировали столб дыма возле АЭС. В то же время в регионе исчезло электроснабжение.

Об этом сообщает ASTRA.

Днем 19 июля над оккупированным Энергодаром, где расположена Запорожская атомная электростанция, появился большой столб дыма.

По сообщениям из соцсетей, дым был виден на десятки километров. Одновременно стало известно о якобы полном обесточивании всей Запорожской области.

«Произошло отключение подачи электроэнергии потребителям в Энергодаре, Мелитополе, Васильевском, Каменско-Днепровском, Веселовском районе Запорожской области. Причины отключения уточняются», - написал председатель комиссии ОП РФ Владимир Рогов.

По состоянию на 14:00 зафиксировано значительное уменьшение задымления. Что именно горело - до сих пор неизвестно.

Редакция РБК-Украина обратилась за комментариями в Министерство энергетики и «Энергоатома».

В пресс-службах отметили, что украинская сторона выясняет информацию о возможном инциденте на оккупированной Запорожской АЭС.

В российских СМИ пишут, что в Энергодаре в результате обстрела начался лесной пожар, «въезд в город стал опасным».

Ранее сообщалось, что на расстоянии нескольких сотен метров от ЗАЭС также якобы были зафиксированы разрывы снарядов.

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