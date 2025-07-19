Вышла уникальная антология белорусской поэзии
- 19.07.2025, 15:28
Она отражает внутреннюю свободу.
Международный союз белорусских писателей выпустил антологию классической белорусской тюремной поэзии «Стихи на волю», составителем которой стал литературовед Тихан Чернякевич, передает «Еврорадио».
Книга собрала поэтические произведения, написанные в условиях тюремного заключения, каторги, лагеря, ссылки, ожидания реабилитации и пересмотра уголовных дел.
Тексты охватывают более чем 100-летний период: от филомантских 1820-х, когда в Вильнюсе были заключены Адам Мицкевич, Ян Чачот, Томаш Зан, — вплоть до гулаговской лирики осужденных после окончания Второй мировой войны.
Всего антология содержит тексты 35 авторов, написанные в условиях лишения свободы. Это стихи Кастуся Калиновского, Якуба Коласа, Алеся Гаруна, Владимира Дубовки, Язэпа Пущи, Анны Новик и Ларисы Гениюш, Максима Танка и других.
Стихи в книге отражают эмоциональное состояние политических заключенных поэтов, их мечты и ожидания, жизненные принципы. Но прежде всего — внутреннюю свободу, которой часто не хватало писателям, находившимся на свободе.
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