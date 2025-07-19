Вышла уникальная антология белорусской поэзии 19.07.2025, 15:28

Фото: kamunikat.net

Она отражает внутреннюю свободу.

Международный союз белорусских писателей выпустил антологию классической белорусской тюремной поэзии «Стихи на волю», составителем которой стал литературовед Тихан Чернякевич, передает «Еврорадио».

Книга собрала поэтические произведения, написанные в условиях тюремного заключения, каторги, лагеря, ссылки, ожидания реабилитации и пересмотра уголовных дел.

Тексты охватывают более чем 100-летний период: от филомантских 1820-х, когда в Вильнюсе были заключены Адам Мицкевич, Ян Чачот, Томаш Зан, — вплоть до гулаговской лирики осужденных после окончания Второй мировой войны.

Всего антология содержит тексты 35 авторов, написанные в условиях лишения свободы. Это стихи Кастуся Калиновского, Якуба Коласа, Алеся Гаруна, Владимира Дубовки, Язэпа Пущи, Анны Новик и Ларисы Гениюш, Максима Танка и других.

Стихи в книге отражают эмоциональное состояние политических заключенных поэтов, их мечты и ожидания, жизненные принципы. Но прежде всего — внутреннюю свободу, которой часто не хватало писателям, находившимся на свободе.

Книгу можно приобрести в интернет-магазине Kamunikat.shop.

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