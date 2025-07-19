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Украина нарастила производство оружия в 35 раз с начала войны

  • 19.07.2025, 15:55
Украина нарастила производство оружия в 35 раз с начала войны

Новый министр обороны раскрыл подробности.

Украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны. Украина планирует нарастить этот показатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Шмыгаль после назначения на должность главы Минобороны провел встречу с бывшим министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Германом Сметаниным и командой Минстратегпрома.

«Поблагодарил за проделанную работу во главе Минстратегпрома. Мы значительно масштабировали производство с начала полномасштабной войны - в 35 раз. Имеем потенциал увеличить показатели», - отметил Шмыгаль.

По словам министра обороны, доля украинского оружия на фронте составляет 40%. Но Украина планирует достичь отметки в 50%. Такую задачу ставит президент Владимир Зеленский.

Речь идет о производстве дронов, бронетехники и боеприпасов, которые нужны украинским воинам.

Также Шмыгаль провел встречу с первым вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. В центре внимания было производство дронов-перехватчиков.

«Говорили также о производстве оружия и запуске новых решений, способных изменить ситуацию на фронте. Работаем над дерегуляцией в сфере передачи и списания дронов, чтобы военные получали необходимое без лишней бюрократии», - отметил Шмыгаль.

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