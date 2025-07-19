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Сотрудница гостиницы во время уборки номера нашла $50 тысяч

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  • 19.07.2025, 16:16
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Сотрудница гостиницы во время уборки номера нашла $50 тысяч

Как она поступила?

В столичной гостинице «Звезда» горничная обнаружила в номере крупную сумму наличных, забытую постояльцем, пишет агентство «Минск-Новости».

После отъезда гостя горничная, работающая на 11-м этаже, приступила к уборке и при заправке постели обнаружила под подушкой пакет с деньгами. Она немедленно уведомила администрацию, благодаря чему удалось оперативно связаться с забывчивым постояльцем.

Мужчина, заметив пропажу, был сильно встревожен и признался, что забыл в номере $50 000. По его словам, он отказался от использования сейфа, решив хранить деньги по старинке.

— По правилу я сразу обратилась к администратору и, когда клиент пришел, передала ему деньги. У нас люди часто что-то забывают, а с совестью сделки не заключаю, — рассказала горничная Антонина.

Руководство гостиницы выразило благодарность за добросовестный поступок. Женщину поощрят премией и официальной благодарностью, которую торжественно вручат на общем собрании трудового коллектива.

Интересно, что подобный случай уже происходил в этой же гостинице летом 13 лет назад: тогда другая горничная нашла в белье пояс, в котором были зашиты $20 000.

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