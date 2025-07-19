Какой будет погода в Беларуси на следующей неделе 19.07.2025, 16:36

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Жары ждать не приходится.

Второй месяц лета близится к концу, но неустойчивая погода не хочет отпускать белорусов.

Июль – самый грозовой месяц. Так что активные атмосферные фронты и циклоны продолжат атаковать и с запада, и с юга.

Стоит ли рисковать и выходить из дома без зонта на следующей неделе, рассказал в эфире госТВ синоптик Дмитрий Рябов.

Погода в начале недели

Первые дни на Беларусь придут атмосферные фронта с Запада Европы.

Они принесут на большую часть территории страны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет юго-западный, умеренный, при грозах порывистый – до 15-20 метров в секунду, сильные ливни. Влажность воздуха составит около 90%.

Ночью температура будет от +12 до +17°C. Днем в понедельник от +20°C по востоку до +28°C по юго-западу, во вторник – от +17°C в западных районах до +28°C в юго-восточных.

Середина недели не лучше

И снова в страну прорвется порция влажных, неустойчивых воздушных масс, которые в том числе принесут небольшое похолодание.

Ожидаются облачность и осадки. Временами пройдут локальные кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Влажность до 90%.

В среду ночью значения столбика термометра будут варьироваться от +11 до +16°C, в дневные часы – +20…+24°C.

С четверга Беларусь будет находится в области высокого атмосферного давления, а дожди разной интенсивности не будут прекращаться.

Температура ночью составит от +11 до +17°C. Днем в четверг +20…+26°C, в пятницу от +17°C по северо-западу до +24°C юго-востоку.

Выходные тоже поплывут

В субботу и воскресенье отдохнуть от дождей не получится. Также есть большая вероятность гроз.

Ветер будет западный, северо-западный, умеренный. Ночью и утром ожидается туман, а влажность упадет до 80%

Ночью будет от +9 до +14°C, в середине дня в субботу от +17°C в Гродно до +28°C в Гомеле, в воскресенье до +25°C.

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