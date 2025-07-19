NSJ: России не стоит так «играть» с НАТО 1 19.07.2025, 16:43

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Кремль нанес ущерб собственности самого богатого человека в Польше.

Москва вновь повысила ставки в конфликте с Западом, нанеся удар по польским зданиям в Украине, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

16 июля российские дроны атаковали завод компании Barlinek в Виннице — предприятие по производству деревянных полов, принадлежащее самому богатому человеку Польши, миллиардеру Михалу Соловову.

По данным польского МИД, атака была целенаправленной: дроны подошли с трех разных направлений, что говорит о продуманности удара. В результате были ранены два человека. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал нападение «преднамеренным» и заявил, что «преступная война Путина приближается к нашим границам».

Это случилось всего через два дня после того, как президент США Дональд Трамп объявил об усиленной военной помощи Украине и дал Путину 50 дней на достижение соглашения о прекращении огня. В противном случае, США введут 100-процентные вторичные тарифы против стран, продолжающих торговать с Россией. Сенатор Линдси Грэм предложил повысить эти тарифы до 500%.

Аналитики считают, что Кремль сознательно проверяет пределы терпения Варшавы и готов ли Альянс реагировать в случае нападения на активы стран-членов.

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