закрыть
19 июля 2025, суббота, 17:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп заявил, что БРИКС начал быстро «угасать»

2
  • 19.07.2025, 17:00
  • 1,198
Трамп заявил, что БРИКС начал быстро «угасать»
Дональд Трамп

Угрозы президента США сработали.

Президент США Дональд Трамп заявил, что союз БРИКС начал «угасать» после того, как он пригрозил ввести против стран-членов объединения дополнительные пошлины в размере 10%. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами, сообщает CNN.

По его словам, страны БРИКС хотели бросить вызов доллару. Трамп подчеркнул, что из-за этого он решил действовать.

«Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро «угасает», но суть в том, что они хотели попытаться подорвать доллар, его доминирование... И я сказал: «Всем странам, входящим в БРИКС, мы введем пошлину в размере 10%», – сказал он журналистам.

Трамп добавил, что после его угроз страны БРИКС провели встречу, которую «почти никто не посетил».

«Они сказали: «Оставьте нас в покое. Мы не хотим, чтобы на нас вводили пошлины». Это потрясающе», – заявил президент США.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль