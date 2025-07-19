Трамп заявил, что БРИКС начал быстро «угасать»2
- 19.07.2025, 17:00
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Угрозы президента США сработали.
Президент США Дональд Трамп заявил, что союз БРИКС начал «угасать» после того, как он пригрозил ввести против стран-членов объединения дополнительные пошлины в размере 10%. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами, сообщает CNN.
По его словам, страны БРИКС хотели бросить вызов доллару. Трамп подчеркнул, что из-за этого он решил действовать.
«Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро «угасает», но суть в том, что они хотели попытаться подорвать доллар, его доминирование... И я сказал: «Всем странам, входящим в БРИКС, мы введем пошлину в размере 10%», – сказал он журналистам.
Трамп добавил, что после его угроз страны БРИКС провели встречу, которую «почти никто не посетил».
«Они сказали: «Оставьте нас в покое. Мы не хотим, чтобы на нас вводили пошлины». Это потрясающе», – заявил президент США.