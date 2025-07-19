Трамп заявил, что БРИКС начал быстро «угасать» 2 19.07.2025, 17:00

1,198

Дональд Трамп

Угрозы президента США сработали.

Президент США Дональд Трамп заявил, что союз БРИКС начал «угасать» после того, как он пригрозил ввести против стран-членов объединения дополнительные пошлины в размере 10%. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами, сообщает CNN.

По его словам, страны БРИКС хотели бросить вызов доллару. Трамп подчеркнул, что из-за этого он решил действовать.

«Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро «угасает», но суть в том, что они хотели попытаться подорвать доллар, его доминирование... И я сказал: «Всем странам, входящим в БРИКС, мы введем пошлину в размере 10%», – сказал он журналистам.

Трамп добавил, что после его угроз страны БРИКС провели встречу, которую «почти никто не посетил».

«Они сказали: «Оставьте нас в покое. Мы не хотим, чтобы на нас вводили пошлины». Это потрясающе», – заявил президент США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com