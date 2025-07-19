Экономика посмеялась над властями 19.07.2025, 17:19

Чем больше «справедливости», тем выше цены.

На встрече с питерским губернатором Александром Бегловым 14 июля Александр Лукашенко произнес слово справедливость двенадцать раз за три минуты. Притом, питерский губернатор его об этом даже не спрашивал. Просто очень хотелось поговорить о справедливости.

О том, что такое справедливые цены, какой товар сильнее всего подешевел в Беларуси и почему это плохой знак для уникальной системы ценового регулирования - в программе «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок».

Но сначала вопрос знатокам: какой товар сильнее всего подешевел в Беларуси в июне этого года? Вопрос с подвохом. Поэтому нужна подсказка.

«И я не прошу вас регулировать привозную экзотику, всякие там артишоки или авокадо. Пусть этот авокадо стоит столько, сколько стоит. Я авокадо не ем, не люблю и не пристрастен к этому».

Так Лукашенко объяснял основные принципы справедливого ценообразования в феврале этого года. Я авокадо не ем, вам не советую, поэтому пускай цены на авокадо растут, куда захотят. Ну а теперь, внимание – правильный ответ. В июне в Беларуси сильнее всего подешевели авокадо. Цены на авокадо упали на 13,2 процента.

А теперь второй вопрос. Какой товар в июне сильнее всего подорожал? И еще одна подсказка.

«Мое дело - обеспечить население теми овощами и фруктами, которые мы способны и производим в Беларуси. Людям должно быть по карману самое простое: капуста, лук, картошка, морковка, яблоки», - сказал он на том же совещании.

Но правильный ответ - не картошка. Сильнее всего в июне подорожала свекла. Но картошка от нее не на много отстала. Цены на свеклу выросли на 35,9 процента, на картошку - на 35,4. Тройку лидеров замыкают яблоки, которые подорожали на 26 процентов.

То есть цены на авокадо не регулировали, и рынок как-то справился. Сработала магия баланса спроса и предложения. А цены на картошку - регулировали. И сначала в стране пропала картошка, а потом, чтобы ее найти, цены на картошку пришлось повышать. Так что до сих пор эти цены не могут остановиться.

И казалось бы, это такой очень красноречивый намек. Если оно работает, так может не надо туда лезть руками. Но не лезть руками у белорусских властей не получается. Ну потому, что если все отрегулирует рынок, то чем им тогда заниматься? Зачем они тогда вообще нужны?

Сейчас, правда, о регулировании цен власти уже так часто не говорят. Вместо этого говорят про справедливые цены.

«Мы хотели и хотим сейчас устанавливать вот такую цену справедливости. Но чувствую, что с изменением правительства после выборов там начались шалости. Я это вижу. Мне люди пишут каждый день. А пресс-служба анализирует это и все мне на стол. Так что готовьтесь, будете докладывать мне по цене справедливости», - сказал Лукашенко на встрече с Бегловым.

И единственное, что мешает сделать все цены справедливыми, это тот факт, что белорусские власти сами не понимают, что это такое. Вот Александр Лукашенко постоянно говорит, что хочет справедливые цены. Но у него же ни разу не получилось объяснить, что конкретно он имеет в виду. Ну только вот разве показать на куклах. Как он, собственно говоря, пытался сделать на встрече с питерским губернатором.

«Ну я разберусь почему телепаются. Почему не могут взять типичное хозяйство, вот как я вам сказал по цепочке все довольны, и не установить этот порог. Вот работайте так, как они. Вот и вся регулировка. Кто-то не дотягивает до этой рентабельности – это ваши проблемы», - сказал Лукашенко.

И это, конечно, очень исчерпывающее объяснение. Только оно не отвечает на два важных вопроса: вот что такое это типичное хозяйство и где его взять.

Ну серьезно. Хозяйства - разные, они производят разные продукты. Одни специализируются на картошке, другие - на яблоках, а третьи вообще выращивают кабанчиков. И в зависимости от специализации рентабельность будет разной. Причем, еще и по разным продуктам она будет отличаться.

И как ты вычислишь, какое хозяйство является типическим, а какое нарушает все причинно-следственные связи уникальной экономической модели? А пока ты будешь это вычислять, случится град, дождь, ураган или заморозки и все переменится. И надо будет опять вычислять заново.

Но главный вопрос, это, конечно, а зачем? Потому что в нормальных обстоятельствах со всем этим прекрасно справляется рынок. И справедливая цена — это на самом деле та цена, которая балансирует спрос и предложение. И получается, что на авокадо цены справедливые, а на картошку были не очень. По крайней мере, пока властям не пришлось их отпустить.

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