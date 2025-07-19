Newsweek: Новый электросамокат бросает вызов Tesla

Newsweek: Новый электросамокат бросает вызов Tesla3
- 19.07.2025, 17:42
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Bo Turbo разгоняется до 160 км/ч.
Британская компания Bo представила свой новый электросамокат Turbo, который разгоняется до 100 миль в час (160 км/ч), превосходит Tesla Model 3 по ускорению и способен проехать до 240 км на одном заряде — больше, чем электрокар BMW i3, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).
Созданный на базе модели Bo M, Turbo разрабатывался и тестировался 18 месяцев. По словам сооснователя и CEO компании Оскара Моргана, идея родилась из разочарования в существующих e-самокатах: «Они либо слишком слабые, либо чересчур экстремальные. Мы хотели «внедорожник среди самокатов — мощный, качественный и стильный».
Bo Turbo оснащен 88-вольтовой батареей, которая выдает мощность, эквивалентную зарядке 1 500 iPhone одновременно. Первые испытания прошли на трассе Гудвуд, где самокат разогнался до 137 км/ч. Позже удалось достичь заявленных 160 км/ч.
Разработчики уделили внимание не только техническим характеристикам, но и эстетике. «Нам важна каждая деталь: от момента включения до реакции прохожих, когда вы проезжаете мимо», — отметил Морган.
Bo Turbo ориентирован на две аудитории: пользователей, ищущих улучшение после моделей вроде Segway, и новаторов, готовых попробовать новое. Среди покупателей — хирурги, юристы и топ-менеджеры.
Компания позиционирует Bo Turbo как «убийцу Tesla» на рынке личного электротранспорта.