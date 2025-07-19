В Новополоцке взрывом снесли довоенную казарму 1 19.07.2025, 18:08

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Здание было возведено еще в 1936 году.

19 июля в микрорайоне Боровуха в Новополоцке саперы из отряда «Витязь» уничтожили взрывом аварийное трехэтажное здание — бывшую военную казарму. Как сообщили в МЧС, все работы прошли должным образом, без происшествий.

Здание по улице Озерной было возведено еще в 1936 году. В 2021 году его вместе со второй подобной казармой на аукционе купила частная фирма из Витебска за символическую плату — всего за одну базовую величину. Предыдущие попытки продать эти объекты тянулись пять лет.

По условиям аукциона, инвестор должен был переделать здания в жилье с поликлиникой и нежилыми помещениями, но до реализации проекта дело так и не дошло.

Микрорайон Боровуха (бывший военный городок Боровуха-1) стал частью Новополоцка в 2019 году. Он был основан в 1935—1936 годах в рамках строительства Полоцкого укрепрайона. Некоторые здания того времени сохранились до сих пор.

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