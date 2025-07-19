Белорусские банки вводят ряд изменений 19.07.2025, 18:21

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Уже с августа.

В августе некоторые банки введут новшества для своих клиентов. К примеру, у «Беларусбанка» появятся ограничения по карточкам, а «МТБанк» прекратит работу USSD-банкинга, пишет «Зеркало».

«МТБанк» объявил, что со следующего месяца USSD-банкинг прекращает работу. «С 1 августа узнать баланс карты, остаток платежа по кредиту, разблокировать или заблокировать карту посредством USSD-запроса будет невозможно. Все эти операции будут доступны в мобильном банке Moby, интернет-банкинге «Мой Банк», в контакт-центре», — сообщает финучреждение.

Также «МТБанк» с 15 августа изменит размер комиссии за безналичное зачисление денег на счет в иностранной валюте, к которому привязана карточка. Сейчас сбор составляет 2% от суммы (но не меньше 5 рублей). В августе его повысят до 3%, а минимальная комиссия останется на прежнем уровне.

«Беларусбанк» с 4 августа введет некоторые ограничения по карточкам для своих клиентов. «Чтобы помешать мошенникам совершать хищения со счетов, узнавая у клиентов информацию для регистрации карточек в мобильных платежных приложениях, мы устанавливаем некоторые ограничения, — сообщил ранее банк. — С 4 августа при снятии денег с использованием цифровых реквизитов карточек «Беларусбанка» (токенов, сгенерированных в мобильных платежных сервисах) в банкоматах и пунктах выдачи наличных вводятся ограничения: в течение одного дня можно будет получить не более 600 рублей с карт «Бархат» и не более 3000 рублей — с других карточек банка».

«Банк БелВЭБ» объявил, что с 1 августа возобновит взимание комиссии за обслуживание карточек «Белкарт Премиум», которые оформлены вне пакета услуг. «По действующим и новым карточкам, как и ранее, комиссия составит 1,5 рубля», — сообщает финучреждение.

«Банк Дабрабыт» с 1 августа начнет предлагать нерезидентам карточки «Белкарт» в рублях сроком действия на пять лет. «С 1 августа будет выпускаться карта «Спраўная», стоимость выпуска для нерезидентов — 200 рублей, — уточнили в контакт-центре банка. — На текущий момент данная карта для нерезидентов не выпускается».

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