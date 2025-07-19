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Лукашенко раскрыл еще один заговор

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  • Telegram-канал «Письма к дочери»
  • 19.07.2025, 18:38
  • 2,800
Лукашенко раскрыл еще один заговор

Урожай подрывают «внутренние враги».

Война зерновая началась у нас. Кое-кто вчера официально объявил урожаю войну. Так и сказал: «в бой, мужики». Ну как он говорит каждый год. Потому что, если урожай не сдается – его уничтожают. А белорусcкий урожай никогда не сдается.

В прошлом году от урожая потребовали контрибуций на 11 миллионов тонн зерна. Собрали 8,6 миллиона тонн. И это если считать вместе с рапсом.

Хотя рапс считать вообще-то нельзя. Потому что рапс относится к мирному семейству крестоцветных. Поэтому брать рапс в плен Женевская конвенция не позволяет. А если считать без рапса, то зерна в прошлом году собрали 7,7 миллиона тонн.

В позапрошлом году от урожая тоже требовали 11 миллионов тонн зерна. Собрали 7,7 миллионов. И это уже вместе с рапсом. И в 22-м требовали, и в 23-м. А сколько собрали я тебе даже стесняюсь сказать.

Ближе всего к полной и безоговорочной победе над урожаем были в 2020 году. Тогда собрали 10,3 миллиона тонн. Причем, что характерно, честного зерна. Но до полной и безоговорочной все равно не дотянули.

Потому что битва за урожай всегда начинается с того, что от урожая требует 11 миллионов тонн зерна контрибуций. Потом случаются непреодолимые погодные условия. Жара или холод, дождь или засуха. Иногда ветер, или, для разнообразия, скажем, град.

И тут выясняется, что никакие 11 миллионов никто никогда собирать не собирался. А собирался собрать примерно так семь-восемь. Потом Минсельхозпрод объявляет о своей полной и безоговорочной победе и уползает зализывать нанесенные урожаем моральные травмы.

А потом приходит Белстат и все портит. Потому что выясняется, что обещанные семь-восемь тоже не собрали.

Поэтому в этом году от урожая опять потребовали полной и безоговорочной капитуляции и 11 миллионов тонн зерна в придачу. Потому что если не получилось в прошлом году и в позапрошлом и вообще никогда, то в этом году надо снова попробовать. Железная, я считаю, логика.

Хотя погодные условия в этом году действительно не особо благоприятные. Из-за этих погодных условий производство еды в июне у нас уже упало почти на 8 процентов.

Поэтому кое-кто сказал, чтобы про неблагоприятные природные условия ему даже не заикались. И что победе над урожаем мешают не природные условия, а внутренние враги.

Ну, потому что с природными условиями бороться не получается, а внутренних врагов всегда можно найти. И если нельзя победить урожай, то можно победить хотя бы внутренних врагов.

Потому что чего другого, а внутренних врагов у кое-кого хватает. Долго искать не надо. Вышел на улицу, ткнул пальцем в любого случайного человека и обязательно выяснится, что какую-нибудь стабильность он точно подрывает.

Если не политическую, так хотя бы продовольственную.

Telegram-канал «Письма к дочери»

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