Лукашенко допустил оплошность в заявлении о Си Цзиньпине 19.07.2025, 19:13

Диктатор напророчил главе КНР смерть?

7 июня на открытии Национального футбольного стадиона Александр Лукашенко предложил поставить в Минске памятник Си Цзиньпину.

«Я сказал на входе (возле стадиона установлена скульптурная композиция, изображающая футболистов Беларуси и Китая – прим.): впору бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину. Потому что только благодаря ему китайцы за свой счет построили этот стадион», – отметил руководитель Беларуси.

UDF объясняет, почему желая польстить руководителю Китая, Лукашенко допустил сильную оплошность.

Есть ли в мире памятники Си Цзиньпину?

Си Цзиньпин руководит КНР уже третий срок, но несмотря на очевидное усиление глобального влияния Китая за это время официальных памятников ему не установили ни в Китае, ни где-либо в мире.

В открытых источниках можно найти информацию, что до Лукашенко «шальную мысль» высказывали в Сербии. В 2021 году с такой идеей там выступила новая коммунистическая партия. Ее аргументация заключалась в необходимости отблагодарить Китай за миллиарды долларов инвестиций и миллионы доз вакцин от коронавируса.

Однако эту идею никто не поддержал. Не последовало слов одобрения, в том числе из Пекина.

Кстати, в самом Китае нет не только памятников Си Цзиньпину, но и более скромных бюстов ему. Да и вообще памятников живым людям официально в Китае не открывают. Почему?

Китайская традиция: почему ставить памятники живым людям неприемлемо

Есть несколько причин, почему установка памятника Си Цзиньпину при его жизни для китайцев неприемлема.

Одна из главных – китайская традиционная культура и философия. В них памятник – это символ окончания пути, средство закрепления наследия человека или божества. Поэтому идея Лукашенко поставить монумент живому человеку может восприниматься китайцами как дурной знак.

Не менее важная причина – исторический опыт культа личности Мао Цзэдуна. Восхваление «великого кормчего» имело для страны страшные последствия, после его кончины в Китае опасаются культа личности как огня.

При Дэн Сяопине осудили культ личности, считая его опасным для стабильности и развития страны. И с тех пор в Китае официально избегают чрезмерного прославления живых политиков, включая запрет на установку памятников.

Когда в 2016-м году в провинции Хэнань местные власти додумались установить 36-метровую золотую статую Мао Цзэдуна, то она простояла всего три дня, а затем была разрушена.

А когда чуть раньше в провинции Гуйчжоу установили небольшой монумент с надписью «Товарищ Ху Цзиньтао стоял здесь» (на тот момент действующий глава КНР), это спровоцировало волну насмешек и издевательств. Сам Ху Цзиньтао явно был этому не рад.

Установка памятников живым людям не вписывается в идеологические принципы Коммунистической партии Китая с ее акцентом на коллективизм. Хотя, безусловно, культ личности Си Цзиньпина в современном Китае присутствует, но он имеет более тонкий характер, исключающий, в том числе, повсеместное присутствие в публичном пространстве его портретов.

Таким образом, идея Лукашенко по установлению в Беларуси памятника Си Цзиньпину не может быть положительна воспринята ни рядовыми китайцами, ни руководством КНР. Если руководитель Китая узнал об инициативе своего «друга», то, нельзя исключать, проклинал его последними словами.

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