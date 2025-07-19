Лукашенко допустил оплошность в заявлении о Си Цзиньпине
- 19.07.2025, 19:13
Диктатор напророчил главе КНР смерть?
7 июня на открытии Национального футбольного стадиона Александр Лукашенко предложил поставить в Минске памятник Си Цзиньпину.
«Я сказал на входе (возле стадиона установлена скульптурная композиция, изображающая футболистов Беларуси и Китая – прим.): впору бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину. Потому что только благодаря ему китайцы за свой счет построили этот стадион», – отметил руководитель Беларуси.
UDF объясняет, почему желая польстить руководителю Китая, Лукашенко допустил сильную оплошность.
Есть ли в мире памятники Си Цзиньпину?
Си Цзиньпин руководит КНР уже третий срок, но несмотря на очевидное усиление глобального влияния Китая за это время официальных памятников ему не установили ни в Китае, ни где-либо в мире.
В открытых источниках можно найти информацию, что до Лукашенко «шальную мысль» высказывали в Сербии. В 2021 году с такой идеей там выступила новая коммунистическая партия. Ее аргументация заключалась в необходимости отблагодарить Китай за миллиарды долларов инвестиций и миллионы доз вакцин от коронавируса.
Однако эту идею никто не поддержал. Не последовало слов одобрения, в том числе из Пекина.
Кстати, в самом Китае нет не только памятников Си Цзиньпину, но и более скромных бюстов ему. Да и вообще памятников живым людям официально в Китае не открывают. Почему?
Китайская традиция: почему ставить памятники живым людям неприемлемо
Есть несколько причин, почему установка памятника Си Цзиньпину при его жизни для китайцев неприемлема.
Одна из главных – китайская традиционная культура и философия. В них памятник – это символ окончания пути, средство закрепления наследия человека или божества. Поэтому идея Лукашенко поставить монумент живому человеку может восприниматься китайцами как дурной знак.
Не менее важная причина – исторический опыт культа личности Мао Цзэдуна. Восхваление «великого кормчего» имело для страны страшные последствия, после его кончины в Китае опасаются культа личности как огня.
При Дэн Сяопине осудили культ личности, считая его опасным для стабильности и развития страны. И с тех пор в Китае официально избегают чрезмерного прославления живых политиков, включая запрет на установку памятников.
Когда в 2016-м году в провинции Хэнань местные власти додумались установить 36-метровую золотую статую Мао Цзэдуна, то она простояла всего три дня, а затем была разрушена.
А когда чуть раньше в провинции Гуйчжоу установили небольшой монумент с надписью «Товарищ Ху Цзиньтао стоял здесь» (на тот момент действующий глава КНР), это спровоцировало волну насмешек и издевательств. Сам Ху Цзиньтао явно был этому не рад.
Установка памятников живым людям не вписывается в идеологические принципы Коммунистической партии Китая с ее акцентом на коллективизм. Хотя, безусловно, культ личности Си Цзиньпина в современном Китае присутствует, но он имеет более тонкий характер, исключающий, в том числе, повсеместное присутствие в публичном пространстве его портретов.
Таким образом, идея Лукашенко по установлению в Беларуси памятника Си Цзиньпину не может быть положительна воспринята ни рядовыми китайцами, ни руководством КНР. Если руководитель Китая узнал об инициативе своего «друга», то, нельзя исключать, проклинал его последними словами.