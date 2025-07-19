Алиев посоветовал Украине «не смиряться» с оккупацией территорий 2 19.07.2025, 20:13

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Азербайджан официально выступает в поддержку украинской территориальной целостности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посоветовал Украине «не смиряться» с оккупацией ее территорий со стороны России. Об этом он сказал на медиафоруме в городе Шуша, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщает «Радио Свобода».

Алиев провел параллели между ситуацией Азербайджана, часть территории которого — Нагорный Карабах и прилегающие районы — не контролировалась Баку около 30 лет, и Украины. В конце концов, Азербайджан вооруженным путем в 2023 году установил контроль над Карабахом, который покинуло практически все его армянское население.

«За годы переговорного процесса, а я участвовал в нем с конца 2003 года, за 17 лет, было очень много предложений, очень много встреч. Было очень много месседжей, о том, что надо смириться с реалиями», — сказал президент Азербайджана. «И потом мы решили, что мы создадим новые реалии, и вы будете с ними мириться. Так и случилось», — отметил Алиев.

Азербайджан официально выступает в поддержку территориальной целостности Украины.

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