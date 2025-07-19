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Усик — Дюбуа: букмекеры назвали фаворита супербоя

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  • 19.07.2025, 20:21
  • 1,504
Усик — Дюбуа: букмекеры назвали фаворита супербоя
Александр Усик и Даниэль Дюбуа

Ничья считается наименее вероятным результатом реванша.

Перед реваншем между украинским боксером Александром Усиком и англичанином Даниэлем Дюбуа 19 июля в Лондоне букмекерские конторы единодушно предпочитают украинского спортсмена, пишет «РБК-Украина».

Коэффициенты на победу Усика варьируются в пределах 1,3-1,4, что значит 75-85% шансов в пользу украинца.

В то же время, на победу Даниэля Дюбуа из Британии ставки принимаются с гораздо более высокими коэффициентами – от 3,4 до 4,3 (это 15-25% вероятности победы).

Ничья считается наименее вероятным результатом реванша и оценивается коэффициентом 17-20.

Подавляющее большинство прогнозов предсказывает победу Усика по очкам или нокаутом/техническим нокаутом.

В общем, ставки на поединок следующие (чем ниже коэффициент, тем больше вероятность события):

Победа Усика по очкам: 2,1-2,85;

Победа Усика техническим/ранним нокаутом: 2,5-3;

Поединок будет длиться более 9 раундов: 1,8-2 – то есть букмекеры ожидают длинный поединок;

Победа Дюбуа нокаутом: 5,5-7;

Победа Дюбуа по очкам (около 12).

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