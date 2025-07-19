Усик — Дюбуа: букмекеры назвали фаворита супербоя

Усик — Дюбуа: букмекеры назвали фаворита супербоя4
- 19.07.2025, 20:21
- 1,504
Ничья считается наименее вероятным результатом реванша.
Перед реваншем между украинским боксером Александром Усиком и англичанином Даниэлем Дюбуа 19 июля в Лондоне букмекерские конторы единодушно предпочитают украинского спортсмена, пишет «РБК-Украина».
Коэффициенты на победу Усика варьируются в пределах 1,3-1,4, что значит 75-85% шансов в пользу украинца.
В то же время, на победу Даниэля Дюбуа из Британии ставки принимаются с гораздо более высокими коэффициентами – от 3,4 до 4,3 (это 15-25% вероятности победы).
Ничья считается наименее вероятным результатом реванша и оценивается коэффициентом 17-20.
Подавляющее большинство прогнозов предсказывает победу Усика по очкам или нокаутом/техническим нокаутом.
В общем, ставки на поединок следующие (чем ниже коэффициент, тем больше вероятность события):
Победа Усика по очкам: 2,1-2,85;
Победа Усика техническим/ранним нокаутом: 2,5-3;
Поединок будет длиться более 9 раундов: 1,8-2 – то есть букмекеры ожидают длинный поединок;
Победа Дюбуа нокаутом: 5,5-7;
Победа Дюбуа по очкам (около 12).