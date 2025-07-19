Усик — Дюбуа: букмекеры назвали фаворита супербоя 4 19.07.2025, 20:21

1,504

Александр Усик и Даниэль Дюбуа

Ничья считается наименее вероятным результатом реванша.

Перед реваншем между украинским боксером Александром Усиком и англичанином Даниэлем Дюбуа 19 июля в Лондоне букмекерские конторы единодушно предпочитают украинского спортсмена, пишет «РБК-Украина».

Коэффициенты на победу Усика варьируются в пределах 1,3-1,4, что значит 75-85% шансов в пользу украинца.

В то же время, на победу Даниэля Дюбуа из Британии ставки принимаются с гораздо более высокими коэффициентами – от 3,4 до 4,3 (это 15-25% вероятности победы).

Ничья считается наименее вероятным результатом реванша и оценивается коэффициентом 17-20.

Подавляющее большинство прогнозов предсказывает победу Усика по очкам или нокаутом/техническим нокаутом.

В общем, ставки на поединок следующие (чем ниже коэффициент, тем больше вероятность события):

Победа Усика по очкам: 2,1-2,85;

Победа Усика техническим/ранним нокаутом: 2,5-3;

Поединок будет длиться более 9 раундов: 1,8-2 – то есть букмекеры ожидают длинный поединок;

Победа Дюбуа нокаутом: 5,5-7;

Победа Дюбуа по очкам (около 12).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com